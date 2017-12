Joaquim Forn demana tornar a declarar davant el jutge del Suprem

L'exconseller d'Interior Joaquim Forn ha demanat al jutge Pablo Llarena, del Tribunal Suprem, que l'investiga per rebel·lió que el torni a citar a declarar per respondre a totes les qüestions relacionades amb la causa de la qual és objecte, i no només perquè es revisi la seva permanència en presó preventiva.

Segons han informat a Efe fonts jurídiques, la defensa de Forn ha presentat aquesta nova sol·licitud davant el Suprem, després que aquest dimarts el jutge Llarena acordés mantenir-lo a la presó, al costat de l'exvicepresident Oriol Junqueras i els líders de les entitats sobiranistes Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, en entendre que hi ha risc de reiteració delictiva.

Daniel Pérez-Esqué, advocat de l'exconseller d'Interior, reitera en el seu nou escrit la disposició del seu client a declarar sobre tots els elements de la causa per rebel·lió, tal com oferia en l'escrit que va presentar la setmana passada davant el Tribunal Suprem per sol·licitar que se li tornés a prendre declaració.