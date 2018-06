Jordi Cuixart convida Iceta a visitar-lo a la presó i recalca que l'acostament de presos "no és una concessió"

El líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, va escriure dijous una carta des de la presó de Soto del Real que 'El Periódico' publica avui, en què convida el líder del PSC Miquel Iceta a trobar-se a la presó. "Seria un plaer mantenir una conversa sincera", assegura Cuixart, que ressalta la petició del socialista de demanar la llibertat provisional dels presos, i insisteix que "l'acostament dels presos no ens pot encegar" perquè "simplement és complir la llei" i no "una concessió". "La nostra llibertat no és una moneda de canvi", sentencia.

En l'escrit, Cuixart fa un repàs de les visites que ha rebut en els últims dies com a exemple del "diàleg" que considera necessari per superar el conflicte a Catalunya. Agraeix a Pablo Iglesias "la defensa del dret a l'autodeterminació" i recorda la visita del tinent d'alcalde de Barcelona, Jaume Asens. "Alguns dirigents polítics a l'estat espanyol entenen la llibertat d'expressió com una concessió més que com un dret", lamenta.