Jordi Cuixart: "És Felip VI qui hauria de seure al banc dels acusats"

"Qui volia que la presó ens fes renunciar als ideals de justícia i llibertat per a tothom no ha aconseguit el seu objectiu". Tot i portar més d'un any en presó preventiva, el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, manté la fermesa de les seves conviccions.



En una entrevista a l'agència Efe, Cuixart ha assegurat que "és el rei qui hauria de seure al banc dels acusats" i que, per tant, és Felip VI qui ha de "donar resposta a la violència que hi ha hagut a Catalunya". Una violència, ha reiterat, que "només l'han exercit els poders de l'Estat".



A poques setmanes de l'inici del judici contra el Procés, el líder independentista s'enfronta a una pena de fins a 17 anys de presó per un presumpte delicte de rebel·lió. No obstant això, Cuixart es mostra convençut que el judici "obligarà l'Estat a seure en una taula de negociació política" i sentencia: "No serà el final de res. Les nostres sentències seran les seves condemnes".

El judici, altaveu internacional

En aquest sentit, el president d'Òmnium denuncia que els presos polítics es troben davant un "judici a la democràcia i en contra de la població civil" i que, per tant, la seva estratègia de defensa "només pot ser política". Des de Lledoners, Cuixart reflexiona sobre l'impacte del judici a escala internacional i assegura que es convertirà en un "altaveu excepcional de denúncia de la deriva antidemocràtica i totalitària" que diu, "pateixen", els ciutadans de l'estat espanyol.



Per aquest motiu, els presos encaren el judici amb la voluntat "d'acusar l'Estat de criminalitzar la llibertat ideològica". "La democràcia està en risc, perquè volen condemnar-nos per haver exercit drets humans", manifesta. I afegeix: "A més, volen fer-ho de la mà de l'extrema dreta de Vox".



D'altra banda, el president d'Òmnium ha descartat rotundament qualsevol pacte amb la Fiscalia, ja que, afirma, "pactar sobre la nostra llibertat seria condemnar les futures generacions a viure en un Estat totalitari i trair l'esforç dels que es van deixar la pell per evitar-ho". Cuixart, doncs, sentencia: "No acceptaré cap indult". "És una qüestió de dignitat i coherència". I conclou: "No tinc cap pressa per sortir, si no és amb dignitat".