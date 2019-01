Jordi Cuixart descarta pactar amb la fiscalia: "Absolució o assumirem amb tota la dignitat la pena que ens caigui"

"En aquests 15 mesos [de presó] he tingut temps per aprendre a perdre la por", explica el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. Així mateix, el líder independentista assegura que s'ha instal·lat un "clima de determinació i coratge" entre els presos polítics que "augura un judici ple de dignitat".



En una entrevista des de la presó de Lledoners amb Mònica Terribas, Cuixart ha reiterat la "perversió" del judici que començarà en les pròximes setmanes: "Només podem anar-hi per acusar l'Estat". "No ens podem declarar innocents, perquè això voldria dir admetre que hi ha causa delictiva", explica. Per aquest motiu, el president d'Òmnium considera que la causa és una "farsa" per "criminalitzar l'independentisme".



En qualsevol cas, Cuixart nega en rotund cap pacte amb la fiscalia, ja que "seria tant com condemnar les properes generacions" i "trair la memòria" dels que els van "precedir en la lluita". "Absolució o assumirem amb tota la dignitat la pena que ens caigui", sentencia.



"La nostra presó té tot el sentit del món, és un aparell de denúncia internacional", insisteix. "Sé que serà dur, també per casa, però la democràcia no hi entén de tristors o laments", lamenta. I afegeix: "Ja hem plorat tot el que havíem de plorar. Gaudim d'aquesta lluita compartida en la mesura de les possibilitats de cadascú"







Unitat d'acció

Pel que fa a la unitat d'acció, el líder social destaca "l'espai de coordinació permanent" que s'ha mantingut des d'Òmnium, tot i admetre: "Ens hauria agradat arribar més lluny". Tot i això, Cuixart matisa que no volen dedicar ni un segon a fer retrets a ningú: "Entenem que la situació és molt complexa" i que, precisament, "un dels objectius de la repressió és generar divisió entre els acusats".



En aquest sentit, Òmnium – tot i "mostrar-se empàtics" amb la situació actual– demana "coherència" als partits independentistes i més "determinació". "Que parlin clar a la ciutadania", exigeix des de Lledoners.



En clau nacional, Cuixart reflexiona que cada formació ha de "fer la feina que li correspon" i que des de l'entitat que presideix "no diran quina és la millor fórmula". Ara bé, és evident, diu, "que calen nous lideratges; no es pot governar un país des de la presó o l'exili, o no només".

Pressupostos estatals





En relació al debat actual sobre el suport dels partits independentistes als comptes de Sánchez, Cuixart ha indicat que, com a entitat, "no els pertoca". Ara bé, en sintonia amb les paraules de l'exconsellera Dolors Bassa, creu que "tot allò que sigui bo per a Catalunya, a la llarga ho serà també per als presos".



Així, considera una "obligació de qualsevol demòcrata" barrar el pas a l'extrema dreta. El primer pas, diu, és "deixar de dir que el sobiranisme ha fet despertar el feixisme", ja que és una afirmació "d'una gravetat històrica del tot execrable".



Ara bé, respecte a la proposta del president Pedro Sánchez d'un nou Estatut, Cuixart és clar: "M'agradaria creure que no és mala fe, sinó ignorància. Però és un despropòsit en qualsevol cas". I recorda: "La solució que reclama el 80% de la societat catalana passa per un referèndum".