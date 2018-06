El jutge sospita que Jordi Pujol Jr. intenta seguir influïnt en els ajuntaments per fer negocis, segons 'El Mundo'

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata sospita que Jordi Pujol Ferrusola continua influint en ajuntaments catalans per fer negocis després de sortir de la presó aquest Nadal, segons informa ' El Mundo'. El magistrat va acordar intervenir els telèfons del fill de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, i va obrir una peça secreta per investigar els seus moviments.

L'objectiu del jutge era "investigar el 'modus operandi' de Jordi Pujol Ferrusola a l'hora d'utilitzar entramats societaris internacionals dissenyats amb l'específica finalitat de blanquejar capitals fora d'Espanya i repatriar-los", explica el jutge en la resolució, que també assegura que Jordi Pujol júnior hauria utilitzat diversos "testaferros" per disposar de "comptes corrents" en altres països com Mèxic, Andorra, els Estats Units, Paraguai, l'Argentina o Panamà, i "fer inversions utilitzant diverses companyies instrumentals".

De les trucades punxades, el jutge conclou que Pujol Ferrusola "continua fent ús de la seva capacitat d'influència en institucions de Catalunya". I posa com a exemple les trucades amb l'Ajuntament de Bolvir, a la Baixa Cerdanya, quan afirma que "farà una gestió amb algú de l'Ajuntament «per no passar fred»". De fet, el magistrat assegura que el fill de l'expresident explica a la funcionària de l'Ajuntament que té "tots els diners bloquejats i que per això el compte corrent està a nom de la seva filla". "En el cas que s'acrediti que compensés moviments a Espanya per rescabalar la seva filla amb capitals que estiguessin il·localitzats estaria fent actes de disposició que han sigut expressament prohibits en virtut de resolució judicial".

A més, segons el jutge, Pujol Ferrusola també estaria intentant comprar un hotel a Catalunya, "tot i que els diners que utilitzaria no serien seus" i vincula Patricia Urquía Comas com a "representant dels interessos d'ell a Madrid". El magistrat també assegura que "continua en contacte amb la societat Malpaso Holding, mercantil de la qual és soci i administrador únic Bernardo Domínguez Cereceres, per demanar-li factures perquè el jutge li doni la possibilitat de pagar amb el compte corrent".