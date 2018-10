Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, davant Llarena: "Busca castigar una opinió majoritària"

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van comparèixer davant del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena el 16 d'abril. Durant la seva declaració, tots dos van intentar desmentir els fets pels quals van estar acusats en un principi per un delicte de sedició, i ara, per rebel·lió arran de les concentracions del 20 de setembre de l'any passat davant la seu d'Economia –per protestar contra l'operatiu policial per desmantellar el referèndum de l'1 d'octubre–. En els àudios de les seves declaracions, fets públics pel programa 'El matí de Catalunya Ràdio', Jordi Sànchez li diu a Llarena que és "part de la víctima" i li retreu que la causa que instrueix vulgui "castigar una opinió majoritària", que és la de l'independentisme. Cuixart, per la seva banda, assegura que el Tribunal Suprem no és l'organisme "competent" per jutjar-los i avisa que es troba en una "situació d'indefensió".

Tant Sànchez com Cuixart subratllen el caràcter "pacífic" del moviment independentista. De fet, tots dos asseguren que les mobilitzacions del 20-S van tenir aquest esperit i tornen a ressaltar que "en cap moment hi va haver accions d'agressivitat, sinó que va ser un acte de protesta i de component lúcid", va dir Sànchez. La protesta, va defensar Cuixart, s'emmarca en el "dret a la llibertat d'expressió i manifestació" que existeix en qualsevol país democràtic, on també són legítims el "dret a protesta i dissidència". Sànchez recorda al magistrat Pablo Llarena que tant ell com Cuixart van pujar dalt del cotxe de la Guàrdia Civil amb el consentiment del tinent del cos per tal de demanar als manifestants que "marxessin". "Sempre hem enviat missatges d'actitud no violenta i pacífica", va insistir Cuixart.

"Precisament per aquesta actitud pacífica del conjunt de la ciutadania de Catalunya, crec que no es pot justificar la violència policial del passat 1 d'octubre", retreu Cuixart. "Per què l'Estat va utilitzar la violència a Catalunya? ¿Se sentia impotent?", pregunta Sànchez a Llarena. Prèviament, el magistrat posa la llei del referèndum aprovada al Parlament per emparar l'1-O com una prova que els plans dels independentistes anaven encaminats cap a la secessió. L'exdirigent de l'ANC li respon: "Suposo que vostè confia en els mecanismes de l'estat de dret i sabia que una llei suspesa no té recorregut. Quina opinió té, d'això?".

"L'ANC no fa créixer l'independentisme; creure que uns pocs tenim la capacitat d'abduir una majoria és no tenir coneixement del problema. Catalunya no és Corea del Nord", diu Sànchez. De fet l'expresident de l'ANC reitera que creu que la "via dialogada és l'única sortida possible" per al conflicte català. "Soc independentista i ho seguiré sent fins que mori, crec en la llibertat i en el dret a l'autodeterminació", afegeix.