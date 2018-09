Jordi Sànchez pressiona ERC i la CUP perquè se sumin a la Crida

L'inici de curs convuls de la política catalana també estarà marcat per la conformació de la Crida per la República, que tot i presentar-se en societat abans de l'estiu començarà a fer els primers passos a la tardor. Un dels seus dirigents, l'exlíder de l'ANC i president del grup parlamentari de JxCat (que a l'octubre complirà un any de presó) pressiona ERC i la CUP perquè se sumin al projecte polític que lidera Carles Puigdemont. Ho fa en una entrevista concedida a Europa Press des de la presó de Lledoners.

"Entenc que els partits prioritzin el seu espai. Ho han fet sempre. Però crec que en aquests moments s'equivoquen si no prioritzen una estratègia compartida i un espai conjunt d'acció política i electoral", argumenta Sànchez. La Crida (que a part de Puigdemont i Sànchez compta amb el president de la Generalitat, Quim Torra, va néixer amb la intenció d'aglutinar l'independentisme, tot i que de moment només el PDECat sembla atret per una proposta que lideren part dels seus antics -i actuals- quadres.

Tot i la insistència de Sànchez, però, l'estratègia de la Crida i d'ERC difereixen, fet que s'ha traduït en notables tensions entre el grup parlamentari de Junts per Catalunya (l'embrió de la nova formació) i els republicans. "Ha faltat experiència en la gestió dels desacords i una comunicació més fluida", apunta el dirigent, que considera que la relació entre Torra i el vicepresident Pere Aragonès demostra que hi pot haver entesa entre els partits: "Tenen molt bona sintonia i una comunicació fluida, i això es notarà cada cop més".