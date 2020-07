Jordi Sànchez aposta perquè JxCat es presenti sense els drets electorals del PDECat

Hi hagi acord o no amb el PDECat, Jordi Sànchez aposta perquè Junts per Catalunya es presenti sense els drets electorals que té, precisament, el PDECat. "Encara que hi hagués aquest acord, no hi haurien aquests drets electorals", ha afirmat el president de la Crida Nacional per la República. En una entrevista al programa El suplement de Catalunya Ràdio amb Roger Escapa, Sànchez ha afirmat que "els drets electorals de Junts per Catalunya els guanyarà Junts per Catalunya". "No volem ser esclaus del passat", ha justificat. Això vol dir que el nou partit que impulsa Carles Puigdemont no tindria espai de propaganda electoral ni tampoc presència als mitjans de comunicació públics durant la campanya.

Sànchez considera que és "innecessari" heretar "elements orgànics d'un altre partit". "Són temps nous, JxCat s'ha de fer valdre per ella mateixa sense que ningú pugui dir que s'ha aprofitat de tuteles ni de passats de cap formació, ni de Convergència ni de cap altra". Amb aquesta aposta, Sànchez desactiva l'única eina negociadora que li quedava al PDECat. El partit que dirigeix David Bonvehí es guardava aquesta carta per continuar negociant amb l'espai de Carles Puigdemont perquè entenia que, malgrat haver-se quedat amb les sigles del partit, si volia disposar d'espais de propaganda durant la campanya electoral havia de negociar amb la seva formació, que és qui en disposava.

Aquesta setmana l'ARA avançava que Puigdemont començava a moure peces per quedar-se amb la marca de JxCat. Una operació que es va culminar divendres quan al registre de partits ja apareixien com a representants legals de la formació persones afines a l'expresident com l'alcalde de Balenyà, Carles Valls. Precisament, sobre aquesta qüestió, Jordi Sànchez ha contestat a les crítiques de diversos membres del PDECat que han acusat l'expresident de la Generalitat de "deslleial" per haver impulsat aquesta operació i ha dit que el pacte signat per escrit amb el PDECat amb el compromís de no fer servir les sigles de JxCat en cas de trencament també es volia incomplir per part del partit de David Bonvehí. "En les declaracions de les últimes setmanes donaven per fet que creien que podien utilitzar electoralment JxCat i ho farien", ha afirmat Sànchez.

D'altra banda, Sànchez també ha explicat que el candidat a les eleccions de JxCat es triarà a través d'unes primàries en què hi podrà participar tota la militància. "Puigdemont ha de decidir què vol fer i després, si vol ser candidat, hi haurà d'haver unes primàries que avalin la seva posició", ha explicat Sànchez, que també ha assegurat que serà la militància qui triï la nova direcció del partit. L'expresident de l'ANC, però, no s'ha mullat sobre si Puigdemont ha d'anar acompanyat d'un candidat efectiu de número dos ni tampoc qui hauria de ser-ho. Entre les travesses de noms hi ha el de la diputada de JxCat al Congrés, Laura Borràs; el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, o el conseller de Territori, Damià Calvet.

El PDECat avisa que el partit no admet la doble militància

Les declaracions de Jordi Sànchez arriben l'endemà que el portaveu del PDECat, Marc Solsona, s'obrís a concórrer amb JxCat a les pròximes eleccions encara que no hi hagués un acord orgànic amb Puigdemont. En una entrevista a Europa Press, aquest diumenge Solsona ha tornat a enviar un missatge a l'expresident de la Generalitat i l'ha avisat que el partit demòcrata no accepta la doble militància. D'aquesta manera, tots els membres del PDECat que se sumin a JxCat haurien de deixar la formació que lidera David Bonvehí. "Els associats som tots iguals. És com allò dels «comunistes, companys ». Aquí som companys, independentment del càrrec que tinguem", ha assegurat Solsona.

D'aquesta manera, Solsona ha deixat clar que hi haurà associats del partit que hauran de "prendre decisions abans del dia 25", el dia que està previst el congrés fundacional del nou partit que impulsa Puigdemont. "Si no pots tenir doble militància i lliurement te'n vas a un altre partit, el que has de fer és donar-te de baixa. És la responsabilitat individual de cadascú. Si això no és així, el partit posarà en marxa tots els mecanismes per fer el que s'hagi de fer", ha avisat.