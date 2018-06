Jordi Sànchez insta l'Estat a acordar un referèndum i rebutja la via unilateral

L'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, advoca per un pacte amb l'Estat per acordar un referèndum i subratlla que "no hi ha alternativa al diàleg". En una entrevista per escrit aquest dilluns concedida a Catalunya Ràdio coincidint amb els vuit mesos del seu empresonament, Sànchez ha rebutjat una declaració unilateral d'independència: "Ni tan sols la DUI pot ser concebuda com a alternativa al diàleg, però, en qualsevol cas, la DUI requereix unes condicions de les quals avui no es disposa".

L'exlíder de l'ANC ha assenyalat que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha començat amb bon peu però li ha recordat que, "si no assumeix riscos, el diàleg no avançarà perquè la història no s'escriu des de la comoditat". "El diàleg serà llarg i incomodarà totes les parts. Pedro Sánchez té l'oportunitat d'erigir-se en un president amb lideratge per superar aquesta crisi política", ha apuntat. A Sánchez també li ha demanat que recordi al ministre d'Exteriors, Josep Borrell –a qui defineix com un home d'excessos verbals–, que "és un ministre i no un dirigent de Societat Civil Catalana".

Sànchez ha demanat al govern espanyol que fugi "del xantatge que representa tenir presos i exiliats", ja que, encara que la solidaritat és imprescindible, l'agenda política no pot quedar supeditada, i ha opinat que els 47 punts presentats per l'expresident català Carles Puigdemont el 2016 segueixen sent un full de ruta imprescindible. El també diputat de JxCat al Parlament ha reclamat unitat a l'independentisme, i ha assegurat que el preocupa "l'excés de tacticisme i que els interessos de partit impossibilitin acords més generals", perquè l'independentisme, com més unit, més fort és.

En aquest sentit, ha dit que a les eleccions europees del 2019 hi hauria de concórrer "una llista conjunta de tot el republicanisme", i ha demanat buscar una fórmula pròpia a cada municipi de cara a les municipals. També ha reclamat mantenir la mobilització ciutadana al carrer i ha recordat que als CDR s'hi han sumat persones que no estaven actives abans de l'1 d'octubre, especialment gent de menys de 40 anys. Sobre la seva situació a la presó, ha explicat que se sent mentalment fort i ha apuntat que la seva "gran font d'energia" són les 25.000 cartes que ha rebut en aquests mesos. Sànchez ha relatat que camina uns sis quilòmetres diaris, escriu per ordenar les seves idees, records i anàlisis polítiques, i llegeix molt. "Fins a l'extrem que m'he reconciliat amb la novel·la", ha sentenciat.