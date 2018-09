Jordi Sànchez assegura que "no dona per perdut" el judici de la tardor

Jordi Sànchez "no dona per perdut" el judici contra els líders independentistes que preveu per a finals de novembre. El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya subratlla que "qualsevol altra decisió que no sigui l'absolució serà un abús del tribunal". En una entrevista a Nació Digital, assegura que ni tan sols preveu la desobediència en el cas de Jordi Cuixart i el seu.

Sobre la proposta del president espanyol, Pedro Sánchez, de fer un referèndum d'autogovern, diu que "és obvi" que és "del tot insuficient", però que ningú "és tan ingenu per esperar que a la primera de canvi, fins i tot abans de començar el diàleg, el president del govern espanyol proposi públicament un referèndum d’autodeterminació".

Tot i així, considera que la diferència amb Rajoy "és indiscutible". El diputat de JxCat i expresident de l'ANC també ha fet autocrítica: no van preveure la resposta del govern espanyol, però assegura que el balanç del mes d'octubre "és clarament positiu" i "els encerts són molt superiors als errors".