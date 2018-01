Jordi Sànchez critica els manifestants que van escridassar diputats de Cs: "Mai més increpar representants del poble"

El president del grup parlamentari de Junts per Catalunya (JxCat), Jordi Sànchez, ha fet arribar un missatge des de Soto del Real, on està empresonat -des de fa més de 100 dies-, que s'ha publicat al seu compte de Twitter. En la piulada, Sànchez critica que els manifestants escridassessin ahir alguns diputats de Ciutadans, tal com va denunciar el propi partit taronja. "Els fets d'ahir al Parlament no ajuden a avançar ni a sumar com a país", afirma Sànchez: "Mai més increpar representants del poble, per més distants i crítics que siguin amb l'independentisme".

Els fets d’ahir al @parlamentcat no ajuden a avançar ni a sumar com a país. Mai més!, increpar els representants del poble, per més distants i crítics que siguin amb l’independentisme. Els valors de la República que volem, o són democràtics o no seran! #llibertat pic.twitter.com/E2LCrgS057 — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 31 de enero de 2018

"Els valors de la República que volem, o són democràtics o no seran!", escriu Sànchez en la piulada, que arriba l'endemà que els diputats de Ciutadans haguéssin de sortir del Parlaments "escortats", segons ells mateixos van explicar, perquè alguns dels concentrats davant de la cambra per reclamar la investidura de Carles Puigdemont els van escridassar.

Una vez más hemos tenido que salir escoltados del Parlament. Ningún insulto, intimidación o amenaza hará que dejemos de defender una Cataluña de todos. #NoNosCallarán pic.twitter.com/BwC3oph5oC — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) 30 de enero de 2018