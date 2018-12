Jordi Turull, sobre la vaga de fam: "Em pensava que seria pitjor, que estaria irritable, però estic com flotant"

Jordi Turull ha concedit una entrevista a 'El món a RAC1' des de Lledoners, després de quatre dies de vaga de fam (aquest dimecres serà el cinquè), i ha explicat que ho porta millor del que havia previst: "Em pensava que seria pitjor. Em pensava, per exemple, que estaria irritable i no ho estic. És més, estic en una situació que ja m’havien advertit, i és que estic com flotant", ha dit.

A l'avançament de l'entrevista, Turull ha estat preguntat sobre les persones que més l'han decebut des que és a la presó, i l'exconseller ha assenyalat Ramon Espadaler, que no l'ha anat a visitar a Lledoners. "Això seu no té nom. Havíem sigut companys molts anys. Jo era portaveu parlamentari de CiU i ell n’era portaveu adjunt, imagini’s la relació que teníem. I no ha vingut a veure’m", ha lamentat. Així i tot, ha volgut recalcar que "no li guarda rancúnia a ningú". "Al meu cor només hi cap gratitud i compromís. Dedicaré la meva vida a això i no tinc espai per res més. I podré mirar a tothom als ulls. No sé si tothom em podrà mirar a mi als ulls, però", ha assenyalat.

Turull també ha demanat que es respecti la decisió de fer vaga de fam i també la de no fer-la. "De la mateixa manera que es va respectar els qui van marxar a l’exili i els qui ens vam decidir quedar, ara demanem que es respecti qui faci la vaga de fam i el qui no la faci. És una decisió extrema en què intervenen les circumstàncies personals de cadascú", ha dit, i ha conclòs: "Això va de democràcia, per tant, de la gent. No ens autoflagel·lem tant, que a nosaltres no ens perdonen res i els altres s’ho fan perdonar tot. Tinguem clar qui és l’adversari".

Una decisió meditada durant dies

Dissabte, després de meditar la decisió durant dies, Jordi Turull i Jordi Sànchez van comunicar a la direcció de Lledoners l’inici de la vaga de fam, i a les onze el seu advocat, Jordi Pina, i el doctor Jaume Padrós, president del Col·legi de Metges de Barcelona i metge personal dels dos presos, van fer públic un comunicat en què n'exposaven les raons. A banda de manifestar que la causa de l’1-O ha suposat una "vulneració de la presumpció d’innocència, la llibertat, els drets polítics i un procés judicial amb garanties", van dirigir la denúncia contra el TC: l’acusaven d’"imposar un bloqueig per accedir a la justícia europea", admetent a tràmit el "100% dels seus recursos d’empara" (un total de vuit) però no resolent-ne cap. "No demanem al TC cap tracte de favor. Però tampoc no acceptem cap discriminació ni dilació injustificada", deia el comunicat. Dimarts els exconsellers Joaquim Forn i Josep Rull també van sumar-se a la vaga de fam.