260x366 José Ángel Hidalgo: “¿És que haig d’opinar el que vol el govern per ser funcionari?” / JAVIER BARBANCHO José Ángel Hidalgo: “¿És que haig d’opinar el que vol el govern per ser funcionari?” / JAVIER BARBANCHO

Va veure la inauguració de la presó d’Estremera. Avui, gairebé 10 anys després, José Ángel Hidalgo ha de comparèixer a les deu del matí davant la secretaria general d’Institucions Penitenciàries perquè dimarts va publicar un article a la revista digital Ctxt.es en què confessava estar passant “vergonya democràtica” per l’empresonament dels consellers catalans, als quals durant tot un article farcit de figures literàries anomena “gats”. No hi ha parlat mai, però és capaç de sentir la seva tristesa i assegura que són uns presos “exquisits”. Hidalgo és funcionari de presons, però conserva i reivindica el seu carnet de periodista, professió que va exercir durant anys. Ha escrit diversos llibres, i conversant desprèn la mateixa sensibilitat que en l’article Los gatos de Estremera. Compara l’experiència de treballar en una presó amb la descripció de la baixada a l’infern de Dante i Virgili: “És una universitat terrible sobre la condició humana, en surts espantat però més savi”.

Què el va fer escriure l’article?

La segona vegada que van entrar. Ha coincidit en un moment en què el col·lectiu de funcionaris de presons estem molt mobilitzats, estem cremats, no tenim el personal suficient, els policies i guàrdies civils cobraran 500 euros més i, per a més inri, ens hem de menjar els problemes del govern. Nosaltres no tenim per què gestionar això quan és un problema polític, de la mateixa manera que la policia tampoc havia de pegar a gent l’1 d’octubre. Estic convençut que a molts no els va agradar gens fer-ho, i menys treure urnes. Aquesta és la meva vergonya. Hem crescut en una democràcia. La policia, la Guàrdia Civil i els funcionaris de presons som el braç de l’Estat perquè la democràcia floreixi, no perquè decreixi.

Diu que l’independentisme és una pesta.

Soc antiindependentista i vull que quedi molt clar. Per a mi és una pesta com ho és el feixisme. Soc un home d’esquerres. Si s’intenta aplacar l’independentisme amb feixisme es tira gasolina al foc i es crea l’embolic immens que tenim ara. I el problema no és l’independentisme. Estem en regressió. Més endavant seran altres espècies zoològiques que no seran gats. A mi em ferirà més que entri Valtonyc a la presó, és un escàndol.

S’esperava el que ha passat?

En vaig parlar amb la meva dona. Pertanyo a un col·lectiu que no té un règim que li impedeixi opinar, però és estrany veure un funcionari opinant de temes polítics. Van trigar poques hores a citar-me després de publicar l’article, però el que no m’esperava en absolut és que hi hagués aquest escàndol. Està sent una bomba a Catalunya i no m’importa, hauria de ser-ho a tot Espanya. No n’estic penedit. Defenso la llibertat d’expressió del meu col·lectiu i lluito perquè es dignifiqui.

L’han trucat més mitjans catalans que espanyols?

I tant. Tot i que també he estat a Antena 3, m’he passat el dia apareixent en teles i ràdios catalanes.

Creu que hi hauria d’haver més funcionaris o policies que es pronunciessin com vostè?

He rebut molts suports, hi ha molts companys que pensen com jo i d’altres que no, evidentment. Però esclar que la Policia Nacional i la Guàrdia Civil han de poder parlar. Em sembla increïble que en la democràcia que, segons diu el govern és la més avançada del món, els seus treballadors públics no puguin dir que els fa mal veure cinc persones a la presó. Si hagués escrit el contrari, si m’hagués lamentat que els consellers no fossin a la presó, segurament no hagués rebut una citació sinó una felicitació del ministeri de l’Interior. No és un problema que el funcionari opini, sinó què opina. ¿És que haig d’opinar el que vol el govern de torn?

Què pot passar avui?

Declararé amb el meu advocat, del sindicat ACAIP. Em poden obrir un expedient, però no ho sé. Soc una persona lliure i no he revelat cap detall confidencial, només he donat una opinió política.