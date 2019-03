José Bové s'ofereix per anar amb ERC a les europees en cas que Junqueras no pugui ser candidat

L'eurodiputat José Bové s'ha ofert a formar part de les llistes d'ERC a les properes eleccions europees en cas que Oriol Junqueras no pugui formar-ne part. A través de Twitter, Bové, que representa el partit francès Europe Écologie en el grup dels Verds a l'Eurocambra, ha anunciat la seva predisposició a donar suport als republicans, malgrat que als 65 anys havia decidit posar punt final a la seva trajectòria a Brussel·les i Estrasburg. Segons expliquen fonts d'ERC a l'ARA, el partit li ha reservat un lloc simbòlic a la llista.

Si Oriol Junqueras no pot córrer en les eleccions europees, vaig a considerar la possibilitat d'estar a la llista ERC de Catalunya.

# llibertatPresosPolítics — José Bové (@josebove) 3 de marzo de 2019

Bové, amb tretze eurodiputats més, ha estat aquesta setmana al Tribunal Suprem per mostrar el seu suport als presos polítics i la resta d'acusats. Entre el 2009 i el 2014 va compartir grup al Parlament Europeu amb Oriol Junqueras i Raül Romeva i, de fet, aquest últim ja va tancar la llista d'Europe Écologie a les europees del 2014.

Des d'ERC l'oferiment a Bové és que ocupi un lloc simbòlic, tot i que hi ha dubtes de si compliria els requisits per poder ser candidat. La llei electoral només exigeix el padró –si no està subjecte a les incompatibilitats–, però no especifica amb quin temps d'antelació hauria d'estar empadronat a Espanya. El que segur que no podria fer Bové seria votar per ERC, perquè el cens electoral es va tancar l'1 de març.