El delegat del govern espanyol a Madrid es defensa: "No hi havia cap recomanació per prohibir el 8-M"

El delegat del govern espanyol a Madrid, José Manuel Franco, es defensa de la investigació judicial sobre el 8 de març. "No hi havia cap element en aquell moment, cap recomanació, que em pogués portar a prohibir l'exercici d'un dret fonamental com és el de manifestació", ha deixat clar aquest dimecres, després de declarar davant la jutge durant una hora i mitja. Franco ha assegurat que no es pot "considerar responsable" del 8-M ni dels contagis que es van detectar el dia 9 perquè els "símptomes triguen més dies a manifestar-se". Franco s'havia mantingut en silenci des que se'l va investigar "per respecte a la justícia", ha apuntat.

La causa oberta al jutjat 51, instruïda per Carmen Rodríguez-Medel, ha marcat la política espanyola en les últimes setmanes i ha suscitat una crisi entre el ministeri de l'Interior i la Guàrdia Civil, amb Fernando Grande-Marlaska i Diego Pérez de los Cobos com a principals protagonistes. També ha suposat traslladar als tribunals un dels principals arguments de la dreta contra l'executiu de Pedro Sánchez: que el 8-M va ser causant dels contagis. Una tesi que el PSOE i Unides Podem han criticat i han percebut com una criminalització del moviment feminista. Franco ha lamentat que en un dia en què es convalida l'ingrés mínim vital per donar resposta a les conseqüències econòmiques i socials del covid-19 hagi de donar explicacions davant els tribunals.

Després de diversos informes, recursos i escrits, aquest dimecres s'han vist les cares la magistrada, l'únic investigat i l'advocada de l'estat Rosa María Seoane, que exerceix la defensa de Franco i que ha sigut la més bel·ligerant contra Rodríguez-Medel, acusant-la de tirar endavant una "causa general" contra la gestió sanitària del govern espanyol. Més prudent, Franco no ha volgut verbalitzar aquesta idea: "M'ho reservo. Tinc una opinió però ara no puc manifestar-la", ha afirmat. La declaració s'ha produït un dia després que la jutge rebutgés les pretensions de l'Advocacia de l'Estat i la Fiscalia de Madrid: arxivar la causa.

El ministeri públic i la defensa de Franco creuen que el delegat del govern espanyol no va incórrer en cap delicte de prevaricació administrativa per no haver prohibit la manifestació feminista del 8-M. El també líder del PSOE madrileny ha recordat que la Delegació "no autoritza" manifestacions, sinó que rep la comunicació per part dels convocants, però té la potestat de prohibir-les. La causa gira al voltant de si la Delegació no va actuar contra la del 8-M per criteris polítics o arbitraris, i amb un criteri diferent respecte d'altres concentracions.

Això és el que sostenen dos informes de la Guàrdia Civil, que conclouen que Franco no hauria d'haver permès la mobilització i que tenia prou informació per haver pres aquesta decisió. Les diligències de l'institut armat han estat el principal focus de polèmica perquè contenien alguns errors i especulacions –així ho ha recriminat també l'Advocacia de l'Estat–, i en la plana política van motivar la destitució de Pérez de los Cobos, aleshores cap de la comandància de Madrid. Preguntat per la feina de la Guàrdia Civil, Franco ha assenyalat que té un "gran respecte" pel cos però sobre el que exposen els informes en concret ha asseverat que no hi està "d'acord".

Després de Franco és el torn del secretari general de la Delegació del govern espanyol a Madrid, Fernando Talavera; el director del gabinet tècnic, Luis María Sanz, i el director de seguretat ciutadana, José Luis Correas, que compareixen en qualitat de testimonis. Les declaracions en fase d'instrucció continuen aquest dijous amb la presència de cinc treballadors més de la Delegació.