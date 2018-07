Josep Borrell: "Plantarem cara a les falsedats del Procés"

El ministre d'Exteriors, Josep Borrell, ha assegurat en una entrevista publicada avui per 'El Periódico' que plantarà "cara a les falsedats del Procés" perquè "s'ha projectat la imatge d'una Espanya neofranquista".

Borrell considera "propaganda negativa i deformadora" sobre la realitat d'Espanya per part de l'independentisme, i assegura que hi respondrà amb "fets i xifres", com ara els "rànquings internacionals".

"En alguns mitjans s'ha comprat el relat d'un poble oprimit, víctima d'un Estat repressor que espolia", ha afirmat. "Cap govern del món s'ho ha cregut", ha dit, tot i que ha admès que el govern espanyol haurà "de fer diplomàcia social i mediàtica" i "plantar cara quan es diguin falsedats".

Per exemple, considera la sentència del cas Gürtel que va fer caure el govern de Mariano Rajoy una prova que la justícia espanyola és independent.

Preguntat sobre si s'oposa al fet que el govern català reobri les delegacions a l'exterior, el ministre ha matisat que no s'hi oposa si són "per exercir les seves competències", però ha recalcat que "no se'n pot dir ambaixades perquè no ho són i que per obrir-les la llei vigent exigeix complir uns tràmits que lamentablement encara no s'han complert".

Sobre l'incident entre l'ambaixador espanyol, Pedro Morenés, i el president Quim Torra als Estats Units, ha lamentat que Torra mantingui "el mateix discurs desqualificador d'Espanya i del seu sistema polític i judicial, d'una Catalunya colonitzada, subjugada i espoliada", i ha assegurat que davant "atacs al seu país" cap "ambaixador es queda impassible".