Josep Borrell: "Els referèndums són profundament divisoris"

El ministre d'Afers Exteriors, Josep Borrell, ha deixat clar aquest diumenge des de Barcelona que ni els catalans tenen "dret a l'autodeterminació" ni ell és partidari d'un referèndum. "Els referèndums són profundament divisoris", ha assegurat des de les xerrades de l'Escola d'Estiu de Societat Civil Catalana (SCC), que ell clausurava: "Gairebé mai són la manera de trobar una solució". Per resoldre el conflicte a Catalunya, doncs, ha apel·lat al "diàleg" entre a Generalitat i el govern espanyol, i ha recordat la reunió entre el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el català: "Quim Torra va demanar el dret a l'autodeterminació i el president del govern espanyol li va dir que parlem de les altres coses". "Es pot parlar de les altres coses?", s'ha preguntat: "Jo penso que sí, que s'ha de parlar dels problemes reals".

Abans de començar la seva conferència, Borrell també ha valorat la manifestació per la llibertat dels presos que ahir va congregar prop de 110.000 persones a la ciutat (200.000 segons els organitzadors). "Em sembla respectable i comprensible que els independentistes que els han votat en reclamin la llibertat", ha assegurat als periodistes, però ha evitat posicionar-se sobre una de les principals demandes que es van sentir ahir a la manifestació: que el govern espanyol insti la fiscalia a retirar tots els càrrecs.

"Facin el favor de deixar de dir que el dret internacional dona suport al referèndum d'autodeterminació", ha insistit Borrell: "Com a ministre d'Exteriors, ho he mirat. No és cert". En el mateix sentit, el ministre ha instat l'audiència a no sentir-se "pitjor català" pel fet d'estar en contra de l'autodeterminació. "No hem de reconèixer cap superioritat moral als que defensen la independència de Catalunya. Hi tenen tot el dret, però no tenen cap superioritat, no són més bons catalans", ha assenyalat.

Sobre el fracàs de les euroordres de Llarena contra els independentistes, Borrell no ha volgut criticar-les ni plantejar-se posar-hi fi "com han fet altres partits": "Les euroordres són un avenç extraordinari, hem de consolidar-lo". En el mateix sentit, el ministre ha insistit que "la nostra democràcia té problemes, i la separació de poders no és perfecta", però "els organismes que mesuren la qualitat democràtica dels països diuen que som una democràcia plena".

Borrell ha considerat, en el mateix sentit, que "l'independentisme no és majoritari socialment, però sí que és hegemònic", i ha dit: "Els mitjans de comunicació i tot l'entramat cultural i social avui dia està més en mans d'independentistes que d'antiindependentistes". Acte seguit, ha carregat contra els periodistes presents a la sala: "He d'anar amb compte perquè retallen el que he dit, diuen que he dit coses que no he dit, són inassequibles a la realitat".

José Rosiñol:

Minuts abans ha sigut el torn del líder de SCC, José Rosiñol, que ha qualificat el Procés de "fracàs absolut" i ha acusat els líders independentistes de no "atrevir-se a dir públicament la veritat". "El 21-D teníem uns mitjans públics i subvencionats que van acaparar el 90% i 95% de l'oferta mediàtica a Catalunya", ha afirmat: "Hi havia el 155 aplicat gràcies a la unió dels tres partits constitucionalistes, i lamentablement hi havia polítics presos a les presons". En un escenari així, que considera "en el pitjor moment possible", ha recalcat que "l'independentisme es queda en el 47% dels vots: això és el fracàs del Procés independentista, i el nostre èxit".