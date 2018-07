Josep Lluís Alay demana que s'arxivi la causa que té oberta a l'Audiència Nacional per encobriment

Josep Lluís Alay ha demanat que s'arxivi la causa que té oberta a l'Audiència Nacional per encobriment. L'historiador viatjava amb Carles Puigdemont quan tornava del seu viatge a Finlàndia, quan les autoritats policials van detenir l'expresident a Alemanya. Pocs dies després que detinguessin Puigdemont, la Policia Nacional també va arrestar a Alay i a dos acompanyants més que anaven amb l'expresident al cotxe de tornada de Finlàndia.

En l'escrit, l'historiador assegura que l'expresident no "fugia", sinó que "viatjava per posar-se a disposició dels tribunals (belgues) de la seva residència". L'advocat d'Alay, Jaume Alonso Cuevillas, posa com a prova el correu electrònic que el representant belga de Carles Puigdemont, Paul Beckaert, va enviar al fiscal que el seu client es presentaria de forma voluntària a l'oficina de la policia.

Cuevillas ho ha anunciat a través de Twitter:

A principis de juny, els tres acompanyants que van ser detinguts per la Policia Nacional a finals de març, van declarar davant del jutge Diego de Egea per un presumpte delicte d'encobriment. El magistrat va decidir deixar-los en llibertat després d'una declaració que va durar poc més d'una hora. En aquell moment, Cuevillas -que també porta la causa de Carles Puigdemont- va considerar que la posada en llibertat sense mesures cautelars demostrava que el cas "no té cap rellevància penal".