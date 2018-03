Josep Maria Cervera assumeix la presidència de l'AMI amb voluntat de treballar per ''fer efectiva la República''

L'alcalde del Port de la Selva (Alt Empordà), Josep Maria Cervera, ha sigut escollit aquest dijous nou president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i ha manifestat la voluntat de ''continuar treballant amb unitat i generositat per fer efectiva la República Catalana''. Cervera ha admès que la ''incertesa actual pot generar por'' i que no vol ser un ''màrtir ni un heroi'', però ha demanat ''coratge'' al món municipal com van fer ''milers de persones l'1-O''.

En la mateixa assemblea en què Cervera ha sigut escollit en substitució de Neus Lloveras, l'AMI ha aprovat la Declaració de Tàrrega, on posa de manifest, entre altres coses, el reconeixement a les institucions catalanes (Parlament i Govern) i als seus representants escollits democràticament pel poble de Catalunya. Carles Puigdemont ha enviat a través d'un missatge gravat ''sort'' al nou president de l'entitat, i ha agraït el ''suport'' i la confiança rebuda a través de la declaració aprovada.

El nou president de l'AMI ha sigut escollit aquest dimarts per una àmplia majoria dels integrants d'aquesta associació municipalista. Una vegada escollit, ha ofert un discurs a l'Assemblea on ha lamentat la ''greu anormalitat política'' que viuen el poble català i els seus representants polítics, alguns dels quals han hagut de marxar a ''l'exili'' i d'altres estan tancats a la presó. És per això que ha apostat per continuar explicant al món el que està passant a Catalunya. Segons Cervera, hi ha moments que sembla que s'hagi retrocedit, ''no 40 anys, sinó 300, quan ens van imposar el Decret de Nova Planta''. En aquest sentit, ha lamentat que l'Estat vol ''sotmetre i atacar la cultura catalana'' al mateix temps que ''maltracta les institucions''.



Cervera ha alertat en aquest sentit que l'estat espanyol ''és capaç de tot'' des de les instàncies més altes ''fins a les clavegueres'', el Tribunal Constitucional (TC) i la judicatura. Això, però, ha dit que no el fa renunciar al ''coratge necessari per vèncer les incerteses i allunyar la por, com van fer milers de persones l'1-O''. Així, s'ha reafirmat a continuar treballant per fer efectiva la República Catalana i a eixamplar, des del municipalisme, la base social de l'independentisme amb l'objectiu de construir una majoria social cada dia més gran, més sòlida i més transversal.



A través d'un vídeo enregistrat aquest dijous al matí mateix a Bèlgica, el 130è president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha intervingut a la clausura de l'assemblea de l'AMI i ha agraït als alcaldes la declaració que han aprovat, on es dona suport al ''Govern legítim'' i els representants polítics escollits democràticament pel poble català. Puigdemont ha dit que tot i els temps actuals ''el país ha de continuar dempeus'' i mantenir la seva lluita per la dignitat i el seu dret reconegut internacionalment a decidir el seu futur. Tot plegat, fent-ho amb participació, estant al costat de la gent, i amb les votacions com a ''úniques armes''.



Declaració de Tàrrega

La Declaració de Tàrrega, aprovada per l'assemblea de l'AMI, també rebutja el 155 i la ''imposició unilateral'' del govern espanyol sobre la voluntat del poble de Catalunya expressada tant en les eleccions del 27-S com les del 21-D. Així mateix, insisteix en la línia del diàleg i l'entesa i denuncia i rebutja la imposició i la força. El document també fa incís a condemnar la ''catalanofòbia'' i demana que cessin les ''amenaces, manipulació, mentides, postveritat i tota altra acció que contribueixi a criminalitzar el fet català''.



La declaració critica que es mantingui a la presó Junqueras, Forn, Sànchez i Cuixart i dona suport a les seves famílies. També diposita confiança en el Tribunal Europeu de Drets Humans per tal que posi ''celeritat'' a la causa independentista i mostra compromís en la defensa jurídica dels electes locals perseguits per la justícia per l'1-O. Finalment, es ratifica el compromís a desenvolupar i amplificar el ''legat de l'1-O'', així com els resultats del 21-D.

La nova comissió executiva de l'AMI

A banda de la nova presidència que recau en l'alcalde del Port de la Selva, a la comissió executiva de l'AMI que s'ha escollit aquest dijous hi figuren l'alcaldessa d'Arenys de Mar, Annabel Moreno, com a vicepresidenta primera; l'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, com a vicepresident segon; l'alcalde d'Olot, Josep Maria Corominas, com a vicepresident; l'alcaldessa de Vilanova de l'Aguda, com a vicepresidenta; l'alcaldessa de Begues, com a vicepresidenta; l'alcalde de Sallent i president de l'ACM, David Saldoni, com a vicepresident; l'alcalde d'Alella, Andreu Francisco, com a vicepresident; l'alcalde d'Arenys de Munt, Joan Rabasseda, com a secretari, i l'alcaldessa de Sant Quirze de Besora, Rosa Vestit, com a tresorera.