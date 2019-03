Josep Maria Matamala, candidat de JxCat al Senat per Girona

L'empresari i amic íntim de l'expresident Carles Puigdemont Josep Maria Matamala és candidat de JxCat al Senat per Girona. L'històric dirigent de CDC a Girona va acompanyar l'expresident a Brussel·les l'octubre de 2017 durant l'inici del seu exili, i continua residint a Waterloo en l'actualitat.

Militant de CDC des de 1977, Matamala va ser regidor a l'ajuntament gironí del 1987 al 1995, on després va ser portaveu del grup municipal. La seva filla, Neus Matamala, li ha desitjat sort a través d'un missatge a Twitter: "Diuen que un estat està més ben governat per un home bo que per una bona llei".

Pare, tu ets un home bo, molt treballador i amb un talent i visió únics. Estem molt orgullosos que ara hagis acceptat aquest repte. Tan de bo, rebis tants vots com mereixes 😍 https://t.co/V9oF5yTAK2 — 🎗Neus Matamala ☘️ (@neusmatamala) 20 de marzo de 2019

Precisament, Neus Matamala va confirmar en un tuit una notícia de 'Crónica global' segons la qual el conglomerat Fòrum Gastronòmic, SL va expulsar l'empresa del seu pare, Iniciatives Catalanes i Serveis, SL (Incatis), perquè la relació de Matamala i Puigdemont estarien fent mal a la marca.

També la portaveu adjunta de JxCat al Parlament, Gemma Geis, ha confirmat a Twitter la candidatura de Matamala al Senat. D'altra banda, el candidat de JxCat al Senat per Barcelona és l'exconseller de Cultura Lluís Puig, també a Waterloo.

La secció tercera de la sala penal de l'Audiència Nacional va ordenar el 17 de gener reobrir la causa contra els quatre acompanyants que viatjaven amb Puigdemont quan van detenir l'expresident de la Generalitat a Alemanya, entre els quals hi havia Matamala, a més de dos mossos d'esquadra fora de servei i l'historiador i actual cap de l'oficina de l'expresident, Josep Lluís Alay. Tots, a excepció de Matamala, havien comparegut a l'Audiència Nacional citats pel jutge.

El 30 d'octubre, el jutge Diego de Egea va arxivar la causa. Ara, la interlocutòria que signen tres magistrats conclou que l'actuació de tots quatre "estava dirigida a evitar" que Puigdemont fos detingut en un país que no fos Bèlgica i, per tant, els torna a investigar per un delicte d'encobriment de rebel·lió.