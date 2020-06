Jové assegura que ERC i JxCat consensuaran la data de les eleccions catalanes

El portaveu adjunt d'ERC al Parlament i president de consell nacional del partit, Josep Maria Jové, ha assegurat que el Govern consensuarà la data de les eleccions catalanes: "Aquesta decisió la prendrem conjuntament, estem en converses", ha deixat clar. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Jové ha dit que no dubta que la data es decidirà conjuntament, i ha afirmat que "un govern de coalició té aquestes coses, que les decisions d'aquesta transcendència, amb independència de qui tingui l'última paraula, es prenen de manera consensuada". Sobre si l'1 d'octubre seria una bona data per a aquests comicis, Jové ha sostingut que ho decidiran amb el president de la Generalitat, Quim Torra, i ha afegit que "la democràcia no té data fixada i totes les dates són bones".

Jové ha demanat deslligar les eleccions de la taula de diàleg amb Catalunya, que considera un "instrument interessant per resoldre el conflicte polític" català, i ha reiterat que s'ha de separar la negociació de la competència electoral. Ha apuntat que encara no saben la data per reprendre aquesta taula i que estan en converses "discretes" amb l'executiu espanyol, després de recordar que Pedro Sánchez va anunciar en seu parlamentària que es reprendria al juliol i que a ERC no tenen indicis que els facin dubtar de la seva paraula, ha dit textualment.

Jové ha explicat que creu que d'aquesta nova trobada "n'hauria de sortir alguna cosa," i ha advertit que l'agenda independentista segueix sent la mateixa: defensa del dret a l'autodeterminació i de l'amnistia per als presos polítics. "Som escèptics, sabem que la resolució a aquest conflicte no serà ràpida i aquesta taula no serà la definitiva", ha reconegut Jové, que ha celebrat que hi hagi un govern espanyol que hagi reconegut que hi ha un conflicte polític i que l'única solució és la política. El portaveu adjunt d'ERC ha afegit que estan "a l'espera de la proposta de l'Estat" per resoldre aquest conflicte i veure si hi ha voluntat de fer-ho, després d'avisar que no renunciaran mai al dret a l'autodeterminació.

Resposta conjunta de l'independentisme

Sobre les declaracions de l'expresident de l'ANC Jordi Sànchez, que acusava el president espanyol d'especular amb el diàleg per dividir l'independentisme, Jové ha respost: "Que hi hagi aquesta temptació per part del govern de l'Estat no ho nego. Si ells tenen aquest objectiu, si realment fos així, crec que no ho aconseguiran". Ha assegurat que l'independentisme té les seves diferències i generar divisió "pot ser la voluntat d'una part o d'alguns membres del govern espanyol", però ha reiterat que no ho aconseguiran.

Així mateix, el republicà ha cridat a la mobilització al carrer i ha avançat que "properament hi haurà propostes de mobilitzacions" per part de l'independentisme, i s'anunciarà l'estratègia comuna de les diferents forces que el componen. "Ho farem públic quan tinguem l'estratègia tancada. No dubto que aviat tindrem aquesta resposta. Deixeu que seguim parlant amb discreció", ha afirmat al ser preguntat per quan es donarà a conèixer aquest full de ruta.

La causa de l'1-O

D'altra banda, Jové també ha explicat que falten més de 200.000 euros per arribar a la xifra d'1,6 milions que dijous ell i Lluís Salvadó han de dipositar al TSJC per evitar que el tribunal els embargui els béns. Jové ha qualificat la fiança de "molt dura i absolutament confiscatòria", però s'ha mostrat convençut que s'assolirà la xifra abans de dijous, quan acaba el termini del pagament. El TSJC va confirmar el 24 d'abril el processament de Jové i Salvadó per l'organització de l'1-O pels delictes de desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets.