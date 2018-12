PP i Cs competiran per la presidència d'Andalusia

El cap de files del PP a Andalusia, Juanma Moreno, ha anunciat després de conèixer els resultats de les eleccions autonòmiques que presentarà la seva candidatura per ser investit com a president andalús. Així ho ha afirmat en una compareixença a la seu del partit després de saber que, tot i perdre set escons, n'ha aconseguit 26 i ha quedat segona força, amb la possibilitat de governar gràcies al suport de Cs (21) i Vox (12). "El Canvi ha guanyat les eleccions a Andalusia [...] Andalusia tindrà el canvi", ha afirmat.

No obstant això, el cap de files de Cs, Juan Marín, ha advertit que aquest canvi només el pot liderar "un partit que creix", en referència als 12 escons més que ha aconseguit la formació taronja, i el president del partit, Albert Rivera, ha assegurat que Marín presentarà també candidatura per ser investit. A PSOE i PP Marín els ha dit que se'ls ha "acabat el xollo", entre crits d'eufòria de "Ahora sí", en referència a la majoria per desallotjar el socialisme de la Junta d'Andalusia.

Des de Madrid, el líder del PP, Pablo Casado, ha anunciat que en els pròxims dies el seu partit iniciarà negociacions a Andalusia per formar govern. A part de Cs, però, també hi tindrà molt a dir Vox, que ha reivindicat "les claus" de San Telmo per expulsar la "corrupció socialista. "propiciarem el canvi, la reconquesta", ha afirmat el candidat ultradretà, Francisco Serrano, entre crits d'"España, España".

El president del partit, de fet, ha dit que Vox és "un instrument al servei d'Espanya" i ha llegit els resultats com una "advertència" a la resta de l'Esta: "Els andalusos han dit que estan en contra del procés revolucionari que pretenen els socis del govern d'Espanya", ha dit, assegurant que "el cop d'estat ha passat de la Generalitat a la Moncloa".