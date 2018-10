El judici al 9-N al Tribunal de Comptes es converteix en una petita reproducció del de l'any passat al TSJC

El Tribunal de Comptes viu aquest dimecres un 'dejà vu'. La diminuta sala d'aquest organisme encarregat de determinar la responsabilitat comptable de tots els càrrecs que tenen accés a béns públics s'ha convertit en una reproducció a petita escala del judici pel 9-N contra l'expresident Artur Mas, la vicepresidenta Joana Ortega i la consellera Irene Rigau al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el febrer del 2017. Tot i que l'enfoc havia de ser sobre aspectes econòmics, l'acusació -representada per Societat Civil Catalana i l'Associació d'Advocats Catalans- i la fiscalia han repetit gairebé fil per randa les mateixes preguntes que en el tribunal català el febrer de l'any passat. Fins al punt que la presidenta del tribunal, la consellera Margarita Mariscal de Gante -ministra de Justícia d'Aznar i filla d'un jutge del TOP franquista-, ha demanat a Societat Civil Catalana que se centrés i fes preguntes sobre la presumpta responsabilitat comptable de Mas el 9-N, per la qual se'ls demana pagar fins a 5,2 milions d'euros que ja han dipositat com a fiança solidària.

L'expresident de la Generalitat ha insistit que en cap cas era conscient que cometés una il·legalitat, que van fer cas a l'avís del Tribunal Constitucional però sense saber-ne l'abast que podia tenir i que la mostra real que "la consulta no era delictiva és que ni un sol jutge o fiscal va actuar aquell dia" ni just després per "aturar el delicte". El fiscal en cap del Tribunal de Comptes, Miguel Ángel Torres Morato, li ha replicat que no està d'acord amb aquest posicionament i que ja veurà els seus arguments en les conclusions que presentarà en la vista prevista per demà, en què ja no seran presents ni Mas, Rigau, Ortega ni l'exconsellers Francesc Homs, que va ser jutjat al Tribunal Superior. Tots ells van ser condemnats per desobediència, però van ser absolts del delicte de malversació. Ara el tribunal els considera presumptes responsables comptables -no és un delicte penal, sinó de responsabilitat administrativa.

Mas: "És el més normal del món" comprar portàtils

En el terreny econòmic, l'interrogatori a Mas s'ha centrat en la compra dels 7.000 portàtils que es van fer servir durant el procés participatiu del 2014 per valor de 2,8 milions d'euros. L'expresident de la Generalitat ha tornat a defensar que no es van comprar per a la consulta, sinó per "equipar bé les escoles catalanes" ja que era una "prioritat". Preguntat específicament sobre la modificació pressupostària extra per crear aquesta partida, Mas ha replicat que era el "més normal del món" perquè només durant el 2014 va haver-hi un total de 1.414 modificacions pressupostàries per valor de 1.250 milions d'euros.

Ortega: "Tinc la fidel convicció que les coses es van fer bé"

L'exvicepresidenta de la Generalitat Joana Ortega ha assegurat que té "la fidel convicció que les coses es van fer bé" i que "els expedients administratius van ser impecables". Igual que en el judici al TSJC, ha marcat una línia molt clara entre el que era la consulta i el procés participatiu del 9-N, en què ha assegurat que no va haver-hi cens. Sobre les paperetes, Ortega ha justificat que es fes servir el mateix material que ja s'havia encarregat per la consulta perquè "l'ús" que se li va donar va ser "diferent" ja que la resposta podia ser més àmplia i la votació va durar dues setmanes. Preguntada pel lloguer de la sala de premsa que es va fer servir en un pavelló de la fira de Montjuïc, l'exvicepresidenta ha defensat, igual que Mas, que "l'obligació d'un govern era informar, passés el que passés" i que no considera que s'hagués de "suspendre una roda de premsa". Altra cosa és que ho hagués demanat el TC, que "així hagués estat". "Tinc la convicció absoluta que tant en la consulta com en el procés participatiu actuàvem dins de la legalitat", ha conclòs.