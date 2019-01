Juncker no participarà al debat amb Sánchez al Parlament Europeu

Els caps d'estat i de govern van desfilant pel Parlament Europeu per debatre sobre el futur de la Unió Europea des de fa mesos. Aquesta setmana és el torn del president espanyol, Pedro Sánchez, que compareixerà dimecres a l'Eurocambra. Però, contràriament a allò que passa en la majoria dels casos, no serà el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, qui faci la rèplica a la seva intervenció, sinó que serà el vicepresident de la Comissió, Jans Timmermans.

La Comissió Europea assegura que és un problema d'agenda, perquè l'executiu comunitari ja tenia previst ser a Brussel·les per abordar els propers passos en el Brexit el dia després que Westminster decideixi si aprova o no l'acord que va pactar Theresa May amb les institucions comunitàries. Tot i això, el Partit Popular no ha desaprofitat l'ocasió. El vicepresident del Grup Popular a l'Eurocambra, Esteban González Pons, ha culpat al mateix president espanyol de l'absència de Juncker.

González Pons ha recordat que Sánchez va demanar als socialistes que votessin en contra de Juncker com a president de la Comissió Europea i així ja justificat la seva absència de dimecres a Estrasburg. "El president Sánchez hauria de ser prudent en les seves declaracions i ser conscient que quan es va oposar al nomenament de Juncker [...] sembrava una collita de la qual ara en recull els fruits", ha etzibat l'eurodiputat popular.

"Demà quan el president del govern espanyol comparegui al Parlament, el grup PPE l'escoltarà amb atenció i amb respecte institucional a allò que representa, subratllo el respecte institucional perquè és el que exigirem a Timmermans també en la seva intervenció", ha dit González Pons, advertint a Timmermans que actuï com a vicepresident de la Comissió i no com a candidat socialista a la presidència de l'executiu comunitari.

Retrets pels pressupostos amb Catalunya

I Gonázalez Pons també ha aprofitat per retreure a Sánchez les seves concessions a Catalunya en el projecte de pressupostos presentat aquesta setmana al Congrés dels Diputats. e expliqui no només la seva visió sobre el futur d'Europa sinó del "present", ja que considera que els pressupostos que va presentar ahir la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, posen en risc el compliment de dèficit amb la UE, en part perquè premia a comunitats com Catalunya de manera excessiva, ha dit. "Els pressupostos donen a aquella comunitat que té un govern independentista i que ha incomplert un 70% més d'inversions, mentre que se li redueix a aquelles que compleixen i mostren un clar respecte a la Constitució espanyola", ha retret González Pons.