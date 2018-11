Junqueras lamenta que PP i PSOE "intercanviïn cromos" per governar un poder judicial "polititzat"

El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha lamentat que en un cap de setmana el PP i el PSOE s'hagin "intercanviat cromos" per governar un poder judicial "polititzat". Així ho ha dit en una entrevista per escrit concedida a SER Catalunya. Sobre els escrits d'acusació en la causa de l'1-O, el líder independentista pres a Lledoners creu que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no ha aprofitat l'oportunitat d'arreglar el que va fer el govern del PP. I preguntat per si tornarà a ser candidat a la presidència de la Generalitat quan surti de la presó, Junqueras no ho ha descartat: "Jo faré sempre el que sigui més útil per defensar els valors republicans".

"Crec que tots els espanyols han vist com en un cap de setmana el PP i el PSOE intercanviaven cromos per governar un poder judicial polititzat. Per aquests motius i altres, les nostres defenses van demanar la recusació de Marchena i els altres magistrats". Amb aquestes paraules Junqueras ha reaccionat a l'acord entre el PP i el PSOE perquè Manuel Marchena presideixi el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i el Tribunal Suprem (TS). Una decisió que altera el tribunal de l'1-O, fins ara presidit per Marchena.

Sobre la causa de l'1-O, Junqueras afirma que s'esperava els escrits d'acusació de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat tenint en compte que els mitjans de comunicació feia dies que ho anticipaven i que "d'una instrucció injusta era esperable que en sorgissin acusacions injustes".

"Si no s’inventen els fets i s’aplica la llei, la sentència només pot ser absolutòria. Que no hi ha rebel·lió ni sedició ho afirmen molts catedràtics de dret penal d’universitats espanyoles i també algú poc sospitós de ser independentista com l’expresident del Tribunal Suprem i del Constitucional Pascual Sala, entre molts altres", ha argumentat per defensar l'actuació dels líders independentistes.

Junqueras aposta per llistes separades

Junqueras ha reiterat que és més eficaç que l'independentisme es presenti a les eleccions amb llistes separades però amb plantejaments unitaris per tal que tothom aconsegueixi el millor resultat possible. D'aquesta manera ha tornat a descartar llistes unitàries, com es propugna des de l'espai postconvergent.

Preguntat per si es planteja tornar a presentar-se a la presidència de la Generalitat quan surti de la presó, el líder d'ERC no ho ha descartat: "El nostre projecte és fort i ampli perquè no es basa en personalismes. Per a mi és un honor immens donar la cara per un equip d’homes i dones competents, compromesos i honestos. Jo faré sempre el que sigui més útil per defensar els valors republicans", ha afirmat.