Junqueras crida a tancar el debat sobre el 21-D: "Que cada partit s'esforci a fer el millor resultat possible"

Sortir a guanyar les eleccions del 21-D. Aquest ha sigut el missatge del vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, després que hagi sigut empresonat. En un article publicat a l'ARA en què valora la seva situació, Junqueras prepara també aquestes eleccions i fa una crida a aturar "els debats i polèmiques sobre com es presentarà cada partit a les eleccions". "Prou, aquest debat només ens fa mal i ens fa perdre de vista tota la feina que cal seguir fent", avisa el també president d'ERC.

Conscient que el seu empresonament i el dels altres set consellers sacseja el debat sobre la necessitat d'una llista unitària -que no tot l'independentisme veu bé-, Junqueras recorda que l'independentisme ja va viure aquest debat abans del 27-S "i va ser nefast". Per això, aposta perquè "cadascú trii la millor fórmula per concórrer a les eleccions". "Que cap demòcrata es quedi a casa el 21-D, que cap persona que estima la llibertat deixi d'anar a votar, que cada partit s'esforci a fer el millor resultat possible i que la unitat d'acció i una estratègia compartida sigui allò que ens uneixi, amb respecte a totes les sensibilitats", afegeix.

Aquest matí, de fet, el diputat d'ERC al Congrés Joan Tardà ja havia apostat també per candidatures separades de cada partit sota un mateix paraigua, una fórmula que ja havia defensat ERC abans del 27-S, tot i que aleshores va acabar acceptant integrar-se en la candidatura de Junts pel Sí. "Vull demanar als partits i a les entitats que facin tots la seva feina, cadascú al seu lloc, amb una sòlida unitat d'acció. I, per favor, ho demano per la concòrdia i l'harmonia de tots, prou de debats i polèmiques sobre com es presentarà cada partit", ha remarcat avui Junqueras.

"Marta Rovira és el futur"

En la carta, el líder d'ERC també ha fet arribar un missatge intern a les bases republicanes, a les quals demana fer pinya entorn de la secretària general, Marta Rovira. "Ella és el futur", assegura. Sé que seguireu sumant i sumant, construint una gran força política que posem al servei de la llibertat i la justícia, vull que seguim sent un exemple d'honestedat, de rigor, de bones persones", remarca Junqueras.