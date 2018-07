Junqueras i Romeva demanem al Suprem que substitueixi la presó per l'arrest domiciliari

La defensa de l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras i de l'exconseller d'Exteriors Raül Romeva demana al Tribunal Suprem que els substitueixi la presó per l'arrest domiciliari en un nou recurs en el qual invoca la decisió de la justícia alemanya de descartar el delicte de rebel·lió. La defensa ha presentat un recurs de súplica davant la sala penal del Tribunal Suprem, al qual ha tingut accés Efe, contra la decisió de mantenir a la presó els líders independentistes. En aquesta decisió s'argumentava que el rebuig de la justícia alemanya a extradir Carles Puigdemont per rebel·lió no té "cap incidència" en el desenllaç del procés penal obert a Espanya.

En el seu recurs, l'advocat Andreu Van den Eynde retreu a la sala que hagi desestimat la seva petició d'aplicar als líders independentistes "modalitats de relaxació" de la mesura de presó preventiva a què estan subjectes i li suggereix que acordi l'arrest domiciliari de Junqueras i Romeva. Sota el seu punt de vista, la negativa del Suprem a permetre l'arrest domiciliari dels seus clients –"pacifistes reconeguts", afegeix el recurs– deixa "en molt mal paper el sistema de justícia". El defineix com "un sistema incapaç de garantir els drets dels ciutadans" que, com els seus clients, "han comparegut sempre a la crida judicial" i tenen interès a "acudir al judici oral per defensar la seva innocència".

El recurs addueix també davant el Suprem que la decisió de la justícia alemanya sobre el delicte de rebel·lió ha posat de relleu "l'existència d'un criteri generalitzat que s'estén per tot arreu sobre la inexistència d'elements que sustentin els delictes de rebel·lió i sedició que motiven el manteniment de la màximes autoritats polítiques catalanes a la presó". L'advocat de Junqueras i Romeva ressalta que el criteri de la justícia alemanya "tampoc resulta descontextualitzat" de la causa que els ocupa, i mostra d'això és que ha motivat "no només respostes polítiques i oficials", sinó també crítiques del Suprem i del jutge instructor Pablo Llarena a la decisió de l'Audiència de Schleswig-Holstein. "Quelcom hauran fet a Alemanya, per tant, que mereixi certa atenció", afegeix el recurs.

A més, el lletrat retreu al Suprem les seves crítiques als advocats que han demanat la llibertat dels seus clients atesos els canvis en "l'atmosfera política" després de la reunió entre els presidents del Govern, Pedro Sánchez, i de la Generalitat, Quim Torra, de fa unes quantes setmanes. En aquest sentit, l'advocat assenyala que "aquesta atmosfera i aquest context és 'copyright' de l'instructor i no de les parts, en el debat sobre la presó" i recorda que la situació política a Catalunya "ha sigut el pretext des del començament de les actuacions per decretar presons en decisions àmpliament aclamades per la premsa".

"La negativa radical a un espai polític independentista pacífic és, per tant, el fonament de la present causa", insisteix l'advocat, que afegeix: "Defensar i promoure la independència és perfectament compatible amb la Constitució, encara més quan el TC ha reiterat que no vivim en una democràcia militant".