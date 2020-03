Junqueras i Romeva demanen al TC que suspengui l'aplicació de la pena i els alliberi arran del Covid-19

El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, i l'exconseller d'Exterior, també d'ERC, Raül Romeva, han presentat aquest dilluns un escrit al Tribunal Constitucional en què sol·liciten que se'ls supengui l'aplicació de la pena de presó i se'ls alliberi arran de la crisi del Covid-19. És a dir, que mentre el Constitucional no resolgui sobre el seu recurs d'empara contra la condemna del Tribunal Suprem, que puguin estar-se fora de la presó. Una petició, creuen, que ve reforçada per la crisi sanitària. S'agafen a les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i del Consell d'Europa, diuen, sobre el consell als estats de buscar alternatives a les presons.

Afegeixen que, a banda que hi ha múltiples alternatives a la privació de llibertat en centres penitenciaris, arran de les mesures pel coronavirus, no és viable la fuga: "La situació actual elimina qualsevol risc, ja que l'obligació del confinament i prohibició de circulació no justificada fa impossible la substracció de la justícia".

Els presos d'Esquerra s'afegeixen així a la petició que ja va fer la setmana passada el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, en un escrit en termes similars.

Els presos de JxCat veuen marge en el reglament penitenciari per poder passar el confinament a casa

Ara bé, malgrat les peticions dels empresonats d'ERC i Cuixart al TC, fonts jurídiques de la defensa de JxCat veu marge en el reglament penitenciari perquè puguin passar el confinament a casa per decisió del departament de Justícia de la Generalitat - tal com explicava l'ARA divendres. De fet, ahir, la parella de l'exconseller Jordi Turull va reclamar a través de Twitter al departament de Justícia que prengués mesures.

Em pensava que era un treball @govern però ja que doneu les dades d’ @esquerra_ERC us heu deixat @justiciacat seguint les recomanacions de l’ONU esponja les presons enviant a centenars de presos a fer confinament domiciliari. Els politics quan? https://t.co/FuRntZRcHe — Blanca Bragulat #Freetothom (@BlancaBragulat) March 29, 2020

El departament de Justícia, arran del confinament, ha pres mesures per reduir la població reclusa en el cas dels presos que ja estaven classificats en tercer grau: la meitat passen el confinament al seu domicili a través d’un control telemàtic. I, en els darrers dies, admeten, també s’han passat a tercer grau “alguns presos” classificats en un segon que estaven “pendents de revisió”. Una via que fonts de la defensa dels empresonats de JxCat es podria aplicar als presos polítics.

El departament, però, nega que sigui viable. Afirma que el tercer grau s’ha aplicat només en casos puntuals i que ja estaven “sobre la taula”. A parer de Justícia, canviar ara la classificació dels presos polítics seria “saltar-se una pantalla” (alguns estan pendents que se’ls confirmi judicialment el 100.2) i, fins i tot, contraproduent perquè ho podria revocar el Suprem.

“Estem sorpresos”, repliquen fonts de la defensa dels presos de JxCat. Remarquen que avalen la política del departament per rebaixar el nombre d’interns a les presons, al límit pel Covid-19, però demanen que també s’apliqui als presos polítics. Asseguren que en els darrers dies “desenes” de reclusos de Lledoners han passat a tercer grau, fins i tot, en el cas de persones amb penes altes. “Puc entendre que no se’ls hi hagi aplicat els primers, però no entendria que no s’acabi fent i en altres casos sí”, conclouen.