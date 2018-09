Junqueras i Romeva recorren al TC la suspensió dels diputats i reclamen que s'aturi cautelarment

La defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva ha presentat aquest dimecres un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional per demanar que anul·li la decisió del Suprem de suspendre'ls com a diputats. A més, sol·licita al tribunal que, un cop admès a tràmit el recurs, aturi cautelarment aquesta suspensió mentre no dicta la sentència. El lletrat Andreu Van den Eynde també sol·licita al tribunal que tramiti el recurs de forma urgent per "evitar danys irreparables". Segons al·lega, tant el jutge instructor Pablo Llarena com la sala d'apel·lacions del Suprem han fet una interpretació "errònia" de l'article que permet suspendre de funcions els diputats empresonats. El recurs arriba en un moment on ERC i JxCat encara no han acordat com aplicar aquesta suspensió dels diputats i podria retardar-ne encara més l'aplicació.

En l'escrit –de 28 pàgines- la defensa demana al TC que doni empara a Romeva i Junqueras perquè s'han vulnerat diversos drets fonamentals amb la suspensió dictada per Llarena i confirmada per la Sala d'apel·lacions el 30 de juliol. En concret, apunta als drets a tenir un jutge imparcial, a la tutela judicial efectiva i a un procés amb totes les garanties.

A més, també diu que no s'ha respectat el dret a un jutge ordinari predeterminat per la llei ja que –tal com ha recorregut també anteriorment davant el TC- considera que la causa del procés s'hauria de tramitar al TSJC i no al Suprem.

El lletrat recorda que el mateix Estatut d'Autonomia apunta que les causes contra diputats són competència del TSJC i nomé del Suprem si la responsabilitat penal exigible és fora de Catalunya. Segons la defensa, s'ha buscat un "fòrum més procliu a les pretensions del Ministeri Fiscal".

El Suprem és "incompetent"

En l'escrit, l'advocat subratlla que el Suprem és "manifestament incompetent" per dictar aquesta resolució de suspensió (en base a l'article 384bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal), que fa una "interpretació imprevisible de la llei que va contra la jurisprudència consolidada" i que "anul·la drets polítics" dels parlamentaris. Per això, anima el tribunal a admetre a tràmit el recurs perquè considera que posa sobre la taula un litigi amb "molta rellevància constitucional" i li demana que ho tramiti "amb urgència per evitar danys irreparables".

De moment, ERC i JxCat no han arribat a un acord sobre com acatar la suspensió d'aquests diputats i si cal substituir-los per un d'altres.

El lletrat reconeix que han de recórrer al TC per esgotar les vies abans d'anar als tribunals europeus, però també assegura que té "confiança" que el tribunal intercedirà per revocar la suspensió com a diputats.

A més, sol·licita que mentre no es dicti sentència, el TC aturi les suspensions de manera cautelar quan admeti a tràmit el recurs. Fins al moment, el TC ha admès a tràmit diversos recursos d'empara plantejat per les defenses per vulneració de drets fonamentals un cop esgotada la via dels recursos davant del Suprem.

Aplicació "errònia" del 384bis

Sobre la protecció dels drets polítics, el lletrat Van den Eynde diu que la causa contra el procés marca una "fita" en la història judicial espanyola per la seva "desprotecció". Recorda que se'ls ha impedit fer campanya, que s'han vetat candidatures a president i que ara, en aplicació del 384 bis, se'ls ha suspès de càrrec públic.

Aquest article determina que un cop sigui ferm el processament per individus integrats a banda armada o rebels i amb presó preventiva decretada seran suspesos de càrrec públic mentre duri aquesta mesura.

"Aquesta causa ha suposat la mort de la política i, per extensió, dels drets polítics dels encausats, establint un procedent funest a Espanya", recull l'escrit, que també considera que s'ha atemptat contra la seva presumpció d'innocència.

En el recurs, la defensa de Romeva i Junqueras exposa que s'ha interpretat "de manera errònia" aquest article que permet suspendre els diputats. Per una banda, perquè apunta que hi ha algunes parts que encara poden impugnar la interlocutòria de processament i, per tant, consideren que no és ferma a tots els efectes.

Per altra banda, diu que en sentències anteriors del mateix TC s'interpreta la paraula "rebel" per a suspendre de funció pública persones que haguessin "usat armes de guerra o explosius per atemptar contra l'ordre constitucional". Per tant, entén que aquest terme no es pot aplicar als seus clients perquè en el procés "no hi ha hagut cap alçament violent ni tumultuari". "No hi ha hagut en cap cas la rebel·lió que requereix l'aplicació del 384bis", recull l'escrit.

També exposa que s'ha vulnerat el dret a la participació i la representació política dels dos diputats. "Si a un diputat no se li permet indegudament exercir el seu càrrec s'està vulnerant el seu dret de sufragi passiu i també el de sufragi actiu de tots els ciutadans que el van votar", manifesta el lletrat.

A més, afegeix que la Constitució "no prohibeix ni estableix límits" al debat polític ni pot anul·lar "indegudament" les funcions d'un parlamentari electe i el seu dret a expressar-se a la cambra. Reconeix que Romeva i Junqueras "no deixaran mai de ser independentistes" però que això no es pot perseguir penalment.