Junqueras i Romeva demanen "una actitud cívica" davant "un judici injust" que és "una vergonya democràtica"

Els exconsellers presos Oriol Junqueras i Raül Romeva asseguren que se senten "més forts que mai" en un article a 'La Vanguardia', i denuncien la seva situació i la dels altres perseguits a causa del Procés. Els dos exconsellers, que avancen que demanaran la lliure absolució, demanen una "actitud cívica" davant "un judici just", que serà "polític" i una "vergonya democràtica", però que podria tornar a despertar "l'atenció internacional".

Convençuts que, tard o d'hora, hi haurà d'haver un referèndum, denuncien que se'ls acusa d'un delicte amb penes de més anys de presó que les que s'imposen per un assassinat. "No som nosaltres els jutjats. Jutjaran milions de catalans que volien votar. Els ho hem de posar difícil: ens trobaran carregats de raons i il·lusió, dignes, amb un missatge de pau i justícia social. I d'esperança", han escrit Junqueras i Romeva, que asseguren que "si el preu de la llibertat és una llarga presó", l'assumiran. A l'article, els exconsellers recorden Carme Forcadell i Dolors Bassas, invisibilitzades sovint com a preses polítiques: "Reivindiquem-les sempre".