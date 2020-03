Junqueras i Romeva recusen els dotze magistrats del TC perquè creuen que són "parcials"

Oriol Junqueras i Raül Romeva han recusat els dotze magistrats del Tribunal Constitucional per suposada falta d'imparcialitat. En concret, acusen el tribunal de ser "parcial" perquè tots els seus membres han participat en decisions sobre el Procés. Els posicionaments a què fan referència són tant la invalidació de decrets, lleis i resolucions vinculades al Procés com la investigació per desobediència dels líders independentistes, a més de l'admissió a tràmit al TC d'alguns dels seus recursos, que consideren que s'hauria fet com a maniobra per no "internacionalitzar" la causa.

La recusació de Junqueras i Romeva arriba abans que el tribunal hagi de revisar el recurs d'empara que van presentar el 13 de març. Els dos dirigents demanen al TC que anul·li la sentència del Suprem i que els deixi en llibertat immediatament. Al recurs, Junqueras i Romeva demanen la recusació dels membres del TC o bé que els mateixos magistrats s'abstinguin "en cas que entenguin que, per convicció personal, la seva ideologia podria entelar la tasca de decisió que els competeix".

Remarquen que el Suprem ha considerat que, tot i que no hi ha la possibilitat de recusar l'òrgan en si mateix, sí que es pot recusar les persones concretes amb motius concrets. L'escrit considera que el tribunal ja ha tingut contacte amb la causa, "per més provisional i limitada que hagi sigut la valoració de les conductes" dels dos dirigents independentistes.

Així, esmenta resolucions que analitzen la constitucionalitat de determinades normes sobre les quals es basa posteriorment la condemna dels líders independentistes, però també resolucions dictades en què s'ordena la deducció de testimoni de particulars per a l'eventual comissió d'un delicte. A això s'hi suma el posicionament davant diversos recursos presentats pels presos independentistes durant tot el procediment.

A més, la defensa dels republicans subratlla que la mateixa sentència del Suprem situa el TC com a "víctima" dels fets jutjats, cosa que demostra, segons el seu parer, que la causa és sobre fets que han estat qualificats d'"enfrontament contra la jurisdicció i les decisions" de l'alt tribunal. Això significa, diu l'escrit, que té un "interès directe o indirecte en la causa", motiu per poder recusar-ne els magistrats.