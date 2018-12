Junqueras i Rovira reclamen que es "revalidi" el mandat democràtic de l'1-O i "unitat d'acció" de l'independentisme

El president d'ERC, Oriol Junqueras, i la secretària general del partit, Marta Rovira, han fet pública aquest dilluns una carta amb motiu de les festes nadalenques que fa una crida a "revalidar" el mandat democràtic "perquè sigui definitiu", en referència al referèndum d'autodeterminació de l'1-O. Els líders d'ERC han donat suport a la mobilització i han recordat que som "molts" i serem "més", però que cal seguir treballant perquè som "lluny però no prou encara".

Des de la presó de Lledoners i des de Suïssa han demanat a l'independentisme que "no caigui a la trampa" i que treballi amb "unitat d'acció" i "fites compartides". "Junts per avançar, des de la diversitat, amb el millor de la pluralitat, sense uniformitzar-nos aprofitant el millor de cadascú. Coneixem la recepta, actuem", han expressat.

A la carta lamenten que, per segon any, no podran "passar les festes de Nadal junts en llibertat" ni amb les seves famílies. "Ens volen castigar per evitar el que no són capaços d'aturar, perquè no saben ni poden convèncer. Ens volen callats pensant que així faran callar més de dos milions de persones. Ens volen enfadats i tristos perquè desistim de seguir el camí cap a la llibertat. Definitivament, no ens coneixen. Seguim i seguirem sempre", han afirmat.

"El camí és la justícia i aquesta només pot ser l'absolució, i de l'absolució a l'autodeterminació", han manifestat. Junqueras i Rovira han opinat que el judici de l'1-O "tornarà a remoure el règim, perquè la injustícia mai pot ser en va". "Qui acusa injustament serà condemnat", han subratllat. "Qui opta per fer un judici polític s'arrisca a trobar-se davant la dignitat, la veritat i la justícia", han conclòs.

Pel que fa al camí a seguir han admès que hi ha "molts fronts" a la vegada i han animat a cridar contra la "repressió" i a apel·lar a l'esperit "transversal" del 3-O. "Som independentistes perquè som republicans i sabem que la construcció d'un nou estat en forma de República és la millor –i l'única– manera de poder ajudar de veritat els ciutadans d'aquest país, que és el nostre principal objectiu", han recordat. Amb tot, han avisat que ningú els "convencerà" que hi ha una "millor via" que la de la democràcia, el civisme i el pacifisme. "Això sí, sense renunciar a res", han matisat.