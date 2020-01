Junqueras demana al Suprem que pregunti al TJUE si se'l podia condemnar sense presentar el suplicatori

Nou moviment d'Oriol Junqueras per intentar exercir d'eurodiputat. Després que el Tribunal Suprem decidís el 9 de gener mantenir l'exvicepresident a la presó, ignorant la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), la defensa del republicà reclama a l'alt tribunal que plantegi a la justícia europea una nova qüestió prejudicial per saber si se'l podia condemnar sense presentar el suplicatori al Parlament Europeu; és a dir, sense demanar que se li suspengués la immunitat que el TJUE li reconeixia des del moment en què va ser escollit membre de la cambra.



Així consta en un recurs del lletrat Andreu Van den Eynde del 14 de gener (dimarts), en el qual l'advocat afirma que la resolució del Suprem va ser "contrària a dret". "Remetre una qüestió prejudicial i no aplicar els efectes de la interpretació del dret de la UE, efectuades pel TJUE, no resulta ajustat al dret", argumenta l'advocat de Junqueras, i encara afegeix que la sala presidida pel magistrat Manuel Marchena "no pot reinterpretar la interpretació del TJUE, sinó que ha d'aplicar la seva sentència".

El recurs, que considera que el 13 de juny del 2019 –l'endemà que s'acabés el judici– s'hauria d'haver suspès el procediment contra l'exvicepresident a l'espera de la resposta a la primera qüestió prejudicial plantejada al TJUE, torna a reivindicar la immunitat de Junqueras i reclama que se l'autoritzi a desplaçar-se al Parlament Europeu per poder prendre possessió de l'acta d'europarlamentari. En aquest sentit, denuncia que s'han vulnerat els seus "drets a la llibertat, a la llibertat d'expressió, a la igualtat, a la participació i representació política, al procés amb totes les garanties i al judici just".

En la sentència de principis d'any, el Suprem va considerar que Junqueras no té immunitat i va rebutjar que pogués sortir de la presó per fer efectiva la seva condició d'eurodiputat, argumentant que la sentència del TJUE es referia a la situació de presó provisional del líder d'ERC, que ara ja està condemnat de manera ferma a 13 anys de presó. Van den Eynde, però, remarca que la immunitat hauria de protegir "davant de qualsevol situació de presó per condemna i no només en cas de presó provisional". I afegeix: "El Parlament Europeu és l'únic òrgan que pot suspendre la immunitat".

L'advocat recorda, amb tot, que Marchena es va comprometre en un escrit al TJUE –el mateix dia que va dictar sentència i li va remetre– a aplicar el seu criteri "amb independència de la situació de presó preventiva o penal" de Junqueras. La sentència europea, conclou el lletrat, s'hauria d'haver aplicat "al marge que hagi conclòs o no el judici oral i independentment que s'hagi dictat sentència".