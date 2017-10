Junqueras anuncia que s'ha reunit aquest dilluns amb Turull, Mundó, Romeva i Rull

Les conselleries de la Generalitat han quedat des d'aquest dilluns en mans del govern espanyol i només dos consellers, el vicepresident Oriol Junqueras, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, han passat una estona pels seus despatxos (l'executiu espanyol els ha permès accedir-hi per recollir les coses). Amb mig consell executiu a Bèlgica, encapçalat pel president, Carles Puigdemont, Junqueras -la màxima autoritat del Govern a Catalunya- ha explicat a TV3 que aquest dilluns s'ha reunit amb els consellers Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó i Raül Romeva i ha remarcat la coordinació a distància amb Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Dolors Bassa, Toni Comin, Meritxell Borràs i Joaquim Forn, que diversos mitjans situen a Bèlgica. Ningú ha explicat encara on és la consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, ni el conseller de Cultura, Lluís Puig.

"Hi ha una part del Govern que està fent la feina des d'allà i em sembla normal i legítim que nosaltres estiguem fent feina aquí. Jo no deixaré de treballar en cap cas", ha insistit. Junqueras ha sigut mitja hora aquesta tarda a la conselleria d'Economia i, segons fonts consultades per l'ACN, s'ha limitat a saludar els treballadors. La resta del dia l'ha passat de reunions, amb els consellers que s'han quedat a Catalunya, amb l'executiva d'ERC i amb els diputats de JxSí.

Durant tot el dia, el Govern ha preferit mantenir silenci al voltant de les informacions que, des de mig matí, apareixien als mitjans, amb una possible petició d'asil de Puigdemont al govern belga. Junqueras no ho ha aclarit i ha avançat que serà el president del Govern el que s'expliqui pròximament. A més, ha opinat que "qui internacionalitza el Procés cada dia és el govern espanyol" i no pas la Generalitat.

"L'oportunitat" de les eleccions

Com ja va fer en l'article que aquest diumenge va publicar a 'El Punt Avui', Junqueras ha subratllat que "el govern espanyol diu" que l'ha cessat, però que ell seguirà treballant perquè "són els ciutadans els que escullen els governs". No ha explicat si dimarts tornarà a anar a treballar a la Conselleria i, de moment, la seva agenda pública continua buida. "M'agradaria que les coses fossin més fàcils, però no ho són", ha reconegut.

Pel que fa a les eleccions, i un cop ERC i el PDECat ja han decidit participar-hi, Junqueras les ha considerat una "oportunitat" per defensar democràticament la independència. "Els enamorats de la democràcia no se'n desenamoren pel fet que les eleccions les convoqui algú altre", ha subratllat.

Tant Junqueras com la resta de consellers que s'han quedat a Catalunya s'exposen a ser detinguts immediatament, un cop la fiscalia s'ha querellat contra tot el consell executiu i també contra els membres sobiranistes de la mesa del Parlament. De moment, l'Audiència Nacional ha ajornat l'admissió a tràmit de la querella per rebel·lió, que no demana com a mesura cautelar la presó provisional. Tampoc ho va fer en el cas dels presidents d'ANC i Òmnium, Jordi Sánchez i Jordi Cuixart, tot i que la fiscalia sí que en va demanar l'empresonament quan van anar a declarar. Els consellers del Govern també tenen una querella pendent al TSJC.

El vicepresident del Govern ha afirmat que la querella de la fiscalia "no intenta identificar un delicte concret, sinó perseguir una expressió política".