Junqueras: "Volem representar la centralitat d’aquest país i ERC no necessita gesticular per explicar que és independentista"

"Volem representar la centralitat d’aquest país i ERC no necessita gesticular per explicar que és independentista", ha dit Oriol Junqueras en una entrevista a 'La Vanguardia' preguntat per les discrepàncies de l'independentisme. L'exvicepresident del Govern creu que el judici dels presos polítics "generarà un enorme rebuig entre la ciutadania, tant la independentista com la que no ho és, i no només a Espanya, al món sencer" i es mostra convençut que "una sentència condemnatòria pesarà sempre com una llosa en la història d’Espanya", tot i que no la dona per fet. "En una qüestió política, utilitzar la via penal és un senyal de debilitat", afegeix.

Guanyar a Barcelona, "molts important" per a l'independentisme

Junqueras considera que aquests últims 5 anys hi ha hagut "una gran victòria" de l'independentisme i que "el referèndum que ara sembla impossible serà inevitable". Per aconseguir-ho, l'estratègia continua sent la mateixa: "construir democràticament un nou país per a tothom". A més, l'exvicepresident creu que les municipals de Barcelona són "molt importants" per a l’independentisme i diu que treballaran per guanyar-les. Sobre Ernest Maragall diu que, si és el candidat d'ERC, "exemplificarà el que ja ha evidenciat quan es va fer militant d'ERC: com Esquerra amplia la base i els suports a l'independentisme".

Per la seva banda, l'encara líder del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Alfred Bosch, ha assegurat a Catalunya Ràdio que el seu pas al costat perquè Ernest Maragall sigui el candidat republicà a les pròximes municipals era un gest necessari "per intentar guanyar Barcelona pel republicanisme". Bosch ha destacat que Maragall és el millor candidat per assolir aquest objectiu perquè "només amb el seu cognom", més enllà de ser un dels polítics actuals més ben valorats, farà més fàcil "arribar a molta més gent" que recorden com una "època gloriosa" la Barcelona olímpica. "Posar una figura que representa els que s'estimen Barcelona i ho representa de manera molt gràfica només amb el nom és molt important", ha afegit. Boch també ha negat que ningú l'hagi forçat a renunciar a ser candidat i ha qualificat la seva decisió de "pas raonable" seguint l'exemple "dels que s'ho van jugar tot per posar les urnes".

"Mentre hi hagi presos polítics i exiliats és impossible una relació normal entre governs"

Junqueras també ha criticat Pedro Sánchez perquè considera que no ha concretat la proposta d’autogovern i ha defensat el referèndum d’autodeterminació. No acceptarà la negociació amb inversions en Rodalies o infraestructures per a Catalunya perquè considera que això és "una obligació de l'Estat" i sentencia que "mentre hi hagi presos polítics i exiliats és impossible una relació normal entre governs".

L'exvicepresident no es penedeix de no haver marxat a l'exili: "Si demà pogués sortir de presó, sense cap dubte, em quedaria a Catalunya, al costat de la gent".