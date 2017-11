Junqueras defensa un "tracte d'igual a igual" per solucionar l'actual escenari polític

El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, defensa que el "tracte d'igual a igual" és la base de la solució de l'actual escenari polític. "Un tracte entre iguals com a base d'una relació fructífera i com a mètode per establir una convivència sana i profitosa per a tots", ha afirmat en una carta escrita des de la presó d'Estremera dirigida a Xavier Sardà que publica ' El Periódico'. El periodista anteriorment li havia escrit una missiva en què defensa que la prioritat és tornar a ser "un sol poble" i desitjava l'alliberament de Junqueras.

El vicepresident empresonat coincideix que el repte de futur és "mantenir cohesionada la societat catalana i superar les dificultats econòmiques", i afegeix que un altre dels objectius és atendre les demandes de la societat a partir del respecte a la voluntat expressada a les urnes "sigui quina sigui aquesta demanda". Junqueras defineix que té un "tracte afable i de proximitat" amb Sardà perquè hi ha un "respecte mutu" i un "tracte d'igual a igual", un tipus de relació que Junqueras extrapola a l'actual situació política i que estableix que és "la base de la solució".

El vicepresident també fa referència a la seva situació a la presó. Assegura que la reclusió no és agradable ni per a ell ni encara menys per a les famílies i amics. "Diuen que els éssers humans ens adaptem a tot; jo he intentat al llarg d'aquestes setmanes prendre consciència de les circumstàncies del captiveri, del meu i del de la resta de companys, els consellers i els Jordis", relata Junqueras. El vicepresident també fa referència a "l'amenaça judicial" que pesa sobre més de 800 persones i cita específicament la secretària general d'ERC, Marta Rovira, "que està sent assenyalada un dia i un altre". "Som gent forta i de fermes conviccions, però això no vol dir que no patim per tots aquells a qui estimem", conclou.