Junqueras torna a defensar avui davant el Suprem la seva llibertat

A la tercera va la vençuda? Oriol Junqueras seu avui per tercera vegada davant un jutge -en aquest cas seran tres-. En joc, continuar a la presó o la llibertat. Carmen Lamela, magistrada de l’Audiència Nacional, va ser qui el 2 de novembre va dictar el seu empresonament provisional; Pablo Llarena, instructor de la causa al Tribunal Suprem, va ratificar més tard aquesta decisió, i ara és la sala de recursos de l’alt tribunal la que es posicionarà sobre la situació processal del president d’Esquerra. Aquesta és l’única oportunitat perquè veus del Suprem diferents a la de Llarena donin la seva opinió sobre la seva llibertat.

Concretament, seran el president i ponent de la sala, Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro i Francisco Monterde els que decidiran sobre el recurs d’apel·lació presentat per l’advocat de Junqueras, Andreu Van den Eynde, que serà l’encarregat d’exposar els arguments. El lletrat també va sol·licitar que el mateix Junqueras pogués assistir a la sessió i així ho farà. Si els jutges ho consideren, el vicepresident podria fer ús d’un últim torn de paraula al final de la vista. A primera hora del matí serà traslladat des d’Estremera cap als calabossos de l’Audiència Nacional, tal com va succeir quan va declarar davant Llarena juntament amb la resta de consellers. Des d’allà, un altre vehicle el portarà fins a la porta de darrere del Suprem, de manera que la comitiva d’ERC que es concentrarà a les portes del tribunal no podrà expressar-li directament el seu suport. Està previst que viatgin cap a Madrid diputats al Congrés com Gabriel Rufián i Ester Capella, senadors, futurs representants al Parlament com Bernat Solé, Ruben Wagensberg o Jenn Díaz, i Isaac Peraire, un dels homes forts de la direcció.

El dret de representació política

Un cop celebrades les eleccions del 21 de desembre, en què Junqueras va sortir escollit diputat com a cap de llista d’ERC, Van den Eynde considera que s’ha produït un canvi rellevant que dona més arguments per a la seva llibertat. En una entrevista ahir a Catalunya Ràdio, l’advocat va assegurar que mantenir-lo empresonat no només atempta contra els seus drets personals, sinó també contra els drets col·lectius de tots aquells que l’han votat com a representant públic. Al seu parer, aquest és un motiu “enorme” perquè es revisi la mesura cautelar que fins avui l’ha mantingut 63 nits a la presó. Van den Eynde, però, va vaticinar que els tres magistrats també es deixaran endur pel “context polític i social” a l’hora d’emetre la resolució, i va qualificar d’“incert” el resultat de la vista.

Més enllà d’això, un altre vessant de la línia de defensa serà negar el risc de reiteració delictiva amb el rebuig a la via unilateral que Junqueras ja va manifestar davant Llarena en la seva declaració. No va ser suficient per al jutge instructor, que va subratllar que si tornava al carrer podia originar una “explosió violenta” amb conseqüències “irreparables per a la comunitat”. Caldrà veure si els magistrats de la sala penal també abonen aquesta tesi. Fins ara, tant Lamela a l’Audiència Nacional com Llarena al Suprem han avalat el relat dels fets de la Guàrdia Civil i la fiscalia. A la vista hi seran presents els fiscals i els advocats de l’acusació popular representada per VOX, que ja van presentar escrits contraris al recurs de Junqueras, i sol·licitaran que se’l mantingui a Estremera. Per la seva banda, les defenses de Jordi Sànchez i de Joan Josep Nuet es van adherir al recurs del president d’ERC, de manera que intentaran fer acte de presència també a la sessió.

En la macrocausa contra el Procés, ja hi ha un precedent en el qual la sala d’apel·lacions ha hagut d’emetre un veredicte sobre les decisions del jutge instructor. Va ser a l’Audiència Nacional i, en aquell cas, quatre dels cinc magistrats que formaven la sala van ratificar l’empresonament de Jordi Cuixart i Jordi Sànchez a Soto del Real dictat per Lamela. Aleshores, la resolució es va donar a conèixer poques hores després de la vista però la interlocutòria va trigar uns dies. És una possibilitat que la sala de recursos no resolgui avui la situació processal de Junqueras.

L’ARA ja va publicar ahir que previsiblement els magistrats del Suprem no adoptaran un criteri diferent al de Llarena i denegaran la llibertat al vicepresident. Van den Eynde va obrir ahir la possibilitat d’aquest escenari i va dibuixar el futur de la seva estratègia a partir d’ara. Per una banda, la decisió de la sala és inimpugnable al Suprem i la situació tornarà a mans de Llarena, a qui l’investigat pot demanar la llibertat sempre que vulgui quan apareguin circumstàncies noves que puguin justificar un canvi en les mesures cautelars. D’una altra, es poden interposar recursos al Tribunal Constitucional i, en última instància, al Tribunal Europeu de Drets Humans. Paral·lelament, el lletrat va anunciar que si no es concedeix la llibertat a Junqueras sol·licitarà que se’l traslladi a una presó catalana per facilitar poder assistir als plens del Parlament.

Per expressar la solidaritat amb el vicepresident, l’ANC i Òmnium han convocat avui a les vuit del vespre una concentració a Sant Vicenç dels Horts, en què intervindrà l’alcaldessa de la ciutat, Maite Aymerich. Serà tot just després de la compareixença del líder d’ERC davant el Tribunal Suprem però és probable que a aquella hora encara no hi hagi una decisió presa sobre la llibertat del líder d’ERC. La indignació pels presos polítics continua quan ja fa més de dos mesos que estan tancats a Estremera i a Soto del Real.