Junqueras demana a la CUP ser “part de la solució i no del problema”

Oriol Junqueras ha demanat a la CUP que “ajudi, s’impliqui i formi part de la solució i no del problema”. “Han de formar part de la mata de jonc. Si hi són l’enforteixen i, si no, la debiliten”, ha precisat en una entrevista a ‘El Punt Avui’ des de la presó d’Estremera. El líder d’ERC augura “temps difícils” que demanen de “compromís” i de “no posar-ho fàcil” als qui els volen arraconats”. També assegura que l’estratègia de “quan pitjor, millor” no és certa perquè el “sacrifici” ha de servir “per avançar i no per retrocedir”. Preguntat sobre les darreres declaracions de Santi Vila, ha precisat a la vida hi ha moments en què s’ha de “saber callar per respecte als altres i a un mateix”.

“La talla humana d’una persona també es defineix pel que no diu i pel que diu i quan ho diu”, ha precisat. Preguntat sobre la seva relació amb Puigdemont, Junqueras ha afirmat que no és el moment de fer “retrets” perquè “prou dur és tot” i ha reclamat “cohesió” i “sumar complicitats”. Així mateix, ha reconegut a ‘El Punt Avui’ que tornaria a quedar-se a Catalunya i no marxaria a Brussel·les i ha insistit que “entén i respecta” la decisió que van prendre Puigdemont i els altres quatre consellers, alhora que els envia una “abraçada fraternal”.

Junqueras també ha volgut constatar que sense presos “no hi hauria exiliats”, ja que si a l’estat espanyol no hi hagués gent empresonada “tampoc no hi hauria cap persona que marxés per motius polítics”.

El líder d’ERC ha evitat també obrint la carpeta sobre si després de la renúncia de Puigdemont ell havia de ser el candidat i sosté que ERC serà “generosa com sempre” perquè l’important és formar govern. “Això no va de persones”, ha reblat.





“Acabarem sent República”

Junqueras, que assegura que no s’ha sentit sol en cap moment, demana no revisar el passat sinó pensar en construir un futur “en pau i llibertat”. “No som República però ho acabarem sent si la majoria democràtica prou sòlida ho vol. El que no veig és un futur dins del regne d’Espanya”, ha precisat.

En aquest sentit, considera que Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez i ell mateix són “caps de turc” reconeix que cal ser conscient “d’on som i per quin motiu”.