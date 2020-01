Junqueras desafia els líders unionistes del Parlament: "A veure com ens aguanten la mirada dimarts"

Dimarts que ve sis presos polítics –tots els exconsellers– tornaran al Parlament per participar en la comissió d'investigació del 155. Una data marcada en vermell al calendari que suposarà, per a alguns d'ells com Oriol Junqueras i Joaquim Forn, tornar a la cambra catalana després de més de dos anys sense haver-ho pogut fer. Tots ells han conversat amb El suplement de Catalunya Ràdio i el més contundent ha sigut el president d'ERC, que, en la línia d'altres entrevistes que ha concedit, ha desafiat els líders unionistes de la cambra catalana: "Tard o d'hora havia d'arribar el moment en què ens haurien de mirar als ulls. A veure com aguanten la mirada".

"Saben que han estat còmplices que portem més de dos anys tancats a la presó per uns delictes que no hem comès, per haver fet un referèndum. M'agradarà veure com reaccionen i com justifiquen no haver mogut ni un dit per acabar amb una injustícia com aquesta", assenyala en la resposta per escrit al qüestionari. També Dolors Bassa fa la mateixa reflexió: "Potser la pregunta és quin sentiment els produirà a ells. ¿Ens podran mirar a la cara i saludar-nos com si res hagués passat?"

"No serà cap problema. Al meu cor i ànim no hi ha espai ni per a una unça de rancúnia ni ressentiment cap a ningú. És més, quan sento alguns d'ells als mitjans, sento pena i tristesa i prego per no ser mai com ells amb tan poca humanitat", respon al seu torn Jordi Turull. Tant ell com Junqueras, Josep Rull i Raül Romeva ja van viure una experiència similar el maig de l'any passat quan van rebre un permís penitenciari per participar en la sessió de constitució de les corts espanyoles.

"Em nego que la rancúnia colonitzi la meva ànima. Em sento molt tranquil amb mi mateix i amb la manera pacífica i democràtica amb què he defensat els meus ideals. Els veuré i els saludaré, educadament, com ja vam fer a Madrid", explica Rull en relació a la trobada amb els diputats –molts excompanys a la cambra– que han advocat durant tot aquest temps perquè se'ls mantingués a la presó.

"Estic orgullós de poder anar amb el cap ben alt, no sé si tothom pot dir el mateix. Vam complir amb el mandat del Parlament i malgrat els 27 mesos de presó surto sense cap rancúnia cap a ningú i amb les conviccions més fermes que mai", explica de la seva banda Joaquim Forn. I Romeva conclou: "No permeto que ningú alimenti en mi cap sentiment negatiu. Des del rancor o des de l'odi no construirem mai res. Crec en tenir l'actitud que exposo al llibre Esperança i llibertat; cap alt, mirada llarga, verb serè i mà estesa cap a tothom i sempre".

Concentració de suport de l'ANC

Dimarts a partir de les 9 començaran les compareixences dels exconsellers, disposats a narrar els efectes nocius que consideren que va causar el 155 per les institucions catalanes. Des de les 8 hi ha convocada una concentració de suport a tots ells a les portes del Parlament. L'ANC és la responsable de la convocatòria que pretén "acompanyar-los" en la seva arribada i que està previst que s'allargui fins a les 10 del matí. Òmnium Cultural també s'ha sumat a la convocatòria.