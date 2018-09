Junqueras descarta demanar l'indult si és condemnat: "Significaria acceptar que soc culpable"

El president d'ERC, Oriol Junqueras, no demanarà l'indult si finalment és condemnat pel delicte de rebel·lió o per qualsevol dels altres de què se l'acusa. En una entrevista a ' Crític', l'exvicepresident del Govern defensa la seva innocència i també descarta cap pacte amb la fiscalia per rebaixar les possibles penes. De fet, afirma que si el judici fos "just" ni ell ni la resta de processats per l'1-O serien condemnats. "No ens plantegem cap pacte amb la fiscalia perquè no hem comès cap delicte. Ergo, un indult significa acceptar que ets culpable d’algun delicte, i em pregunto… ¿on hi diu que haver fet que la gent voti amb una pregunta diàfana és un delicte?", respon quan se li planteja un possible indult.

Va ser el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, el primer que va plantejar la idea dels indults si els responsables del referèndum eren finalment condemnats a 30 anys de presó o a penes similars. Una possibilitat que només estaria en mans del president espanyol, actualment Pedro Sánchez. El PSOE, però, ha descartat públicament que s'estigui plantejant indultar els líders independentistes.

En l'entrevista, que ha respost des de la presó de Lledoners, Junqueras insisteix que no hi haurà pacte amb la fiscalia, malgrat que un dels advocats de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, hagués insinuat en una entrevista a Vilaweb que algun dels processats s'ho podria estar plantejant. "És una pregunta que caldrà fer, en tot cas, a altres advocats. O l’hauria de respondre aquest senyor. No s'hi val a tirar la pedra i amagar la mà, no s'hi val a sembrar dubtes. I els trets al peu mai no ajuden. Nosaltres, almenys nosaltres, no acceptem cap dels delictes que se’ns atribueixen. I els nostres advocats només treballen per la lliure absolució i per denunciar el caràcter polític que tindrà el judici. Però els nostres advocats fan d’advocats i respecten a tothom", conclou Junqueras.

Posant l'ull en els fets d'octubre, el president d'ERC reconeix que l'independentisme no va calibrar fins on estava disposat a arribar l'Estat per impedir la implementació dels resultats del referèndum. "Fins al 3 d’octubre vam tenir la iniciativa. A partir d’aquesta data, la iniciativa canvia de bàndol. Finalment, hi ha altres factors que ajuden a entendre la situació. Alguns d’aquests factors han estat explicats. Teníem un Estat disposat a tot i va arribar un punt que tot vol dir tot", reflexiona.

Junqueras confirma que hi havia un acord entre els consellers del Govern per acudir als seus despatxos el dilluns després de la declaració d'independència del 27 d'octubre, i que ell i Josep Rull hi van anar. "Respecto les decisions de tothom. Era un moment molt difícil. I tot és comprensible", respon l'exvicepresident en relació al fet que d'altres membres de l'executiu marxessin a l'exili.