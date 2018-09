Junqueras creu que el govern espanyol "emprèn un camí sense sortida" si rebutja parlar del referèndum

"Si el govern espanyol manté el rebuig frontal, no ja a pactar un referèndum, sinó a parlar sobre aquesta opció, emprèn un camí que no té sortida". Així s'expressa l'exvicepresident del Govern Oriol Junqueras, que aquest diumenge ha publicat una carta a 'El Punt Avui' des de la presó. En l'escrit, Junqueras considera fins i tot que "la negativa de l'Estat només podria acabar generant les condicions per a un nou 1 d'octubre": "L'acord sempre és millor", sentencia.

En l'escrit, l'exvicepresident considera que el judici als dirigents independentistes "no serà just" i començarà una nova etapa en el conflicte, que passa per un "referèndum inevitable" si la societat catalana el continua reivindicant. "Una sentència condemnatòria al govern de Catalunya i a la mesa del Parlament pesarà sempre com una llosa en la història d’Espanya", ha afirmat: "No acceptarem res que no sigui la lliure absolució.

L'exvicepresident ha subratllat que volen un diàleg sincer i que no entén per què el govern de Pedro Sánchez "no aprèn del que no va fer bé Mariano Rajoy: no prendre cap iniciativa".