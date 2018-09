Una alt càrrec de Junqueras guardava tota la planificació de l'1-O, amb la distribució de les paperetes

Una alt càrrec de la vicepresidència de la Generalitat de Catalunya, que dirigia Oriol Junqueras, tenia en el seu poder un 'pen drive' amb la distribució a tot Catalunya del material necessari per dur a terme el referèndum d'independència de l'1 d'octubre. Entre aquest material hi havia les paperetes i els sobres per votar, i fins i tot la distribució de 20.000 bolígrafs i 6.300 marcadors dels que es fan servir per anotar qui va votant. Segons l'informe de la Guàrdia Civil, al qual ha tingut accés Europa Press, la responsable de Projectes Organitzatius i Territorials dependent del departament de la Vicepresidència de la Generalitat, Mercedes Martínez Martos, guardava en el seu cotxe, un Mercedes Benz, un 'pen drive' Kingston Data Traveler que contenia totes aquestes dades detallades.

Tota aquesta informació ha sigut aportada per l'institut armat al jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que instrueix la causa contra el Procés i investiga la creació d'estructures d'estat a Catalunya. En el citat 'pen drive' la Guàrdia Civil ha analitzat un document on es reflecteix la proposta de distribució de "caixes grans, caixes petites i restes, caixes petites de 250" que contenien el material electoral per a l'1-O per a un total de "6 grups" que es corresponen amb les vuit parts en què van dividir el territori català. En el grup 1 hi havia l'Alt Pirineu i l'Aran, el CCE del carrer Olimp de Barcelona, el CCAT Barcelona 2, l'INEF Barcelona 3, el CAR Barcelona 4 i la Catalunya Central 1; en el 2 hi van incloure la Catalunya Central 2; en el 3 hi havia el Camp de Tarragona; en el 4, Girona; en el 5, Lleida i en el 6 les Terres de l'Ebre. L'estoc de paperetes era de 9.948.000, 9.024.000 de les quals eren al llistat de distribució i les altres 924.000 hi apareixien com a "restants". Segons l'informe lliurat al jutjat, aquesta distribució per blocs o grups coincideix amb la distribució del material electoral intervingut en el registre efectuat el 20 de setembre del 2017 per la Guàrdia Civil en una nau industrial situada a Bigues i Riells (Barcelona).

Un altre dels documents incloïa aquesta distribució per taules (6.252) i col·legis electorals (2.269) de cada una de les sis àrees en què van dividir Catalunya. Dos documents contenien la distribució de marcadors i bolígrafs en cadascuna d'aquestes àrees. Es tracta d'un total de 20.000 bolígrafs i 6.300 marcadors. La conclusió de la Guàrdia Civil és que aquest material anava destinat a abastir les necessitats operatives dels col·legis electorals designats pels responsables del Procés per a la celebració del referèndum de l'1-O.

Amb tots aquests textos en què figurava tota la planificació del material electoral, Mercedes Martínez Martos guardava un altre document, signat per ella mateixa, en el qual es justificava el pagament de les taxes municipals per les obres que va encarregar el departament de la Vicepresidència de la Generalitat al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, en una nau situada a l'Hospitalet de Llobregat, per tal de crear un espai multifuncional de capacitació tecnològica per a l'ús de diferents departaments de la Generalitat. Aquest immoble es correspon, segons l'informe policial, amb una construcció annexa a la nau principal on s'ubica el CTTI del Govern, "el lloc on, segons els indicis obtinguts en la investigació, s'havia d'establir el punt de recompte de vots de la jornada de l'1 d'octubre".