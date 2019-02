Junqueras, a tres dies del judici: "Realment es jutjarà la mateixa democràcia"

"Som a les portes d'un judici en què al banc dels acusats hi seurem dotze persones però en què el que realment es jutjarà serà la mateixa democràcia". Així ho afirma el president d'ERC i cap de llista de la candidatura 'Ara repúbliques' a les eleccions europees, Oriol Junqueras, en una carta que ha llegit aquest dissabte la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, en l'acte de presentació a Barcelona de la coalició d'Esquerra amb EH-Bildu i BNG. A la carta, tres dies abans que arrenqui la vista al Tribunal Suprem contra l'1-O, Junqueras afirma ser "plenament conscient de què representa". I per això adverteix que "per molta persecució judicial, violència policial o repressió política que apliquin contra la legítima dissidència, el projecte republicà no defallirà".



A la carta que s'ha llegit aquest dissabte Junqueras assegura així que els republicans mantindran el seu projecte per "responsabilitat històrica, per compromís ètic amb els ciutadans" i per haver-se conjurat per ser "el refugi d'un model inclusiu de societat que avui dia està amenaçat".