Junqueras presenta un nou recurs davant el Tribunal de Luxemburg perquè se'l reconegui com a eurodiputat

La lluita d'ERC perquè el seu líder, Oriol Junqueras, recuperi l'acta d'eurodiputat continua. El president dels republicans ha presentat aquest dimecres un recurs de cassació davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que demana revocar la interlocutòria del Tribunal General de la Unió Europea (TGUE) que va deixar vacant el seu escó d'eurodiputat. Junqueras apel·la a ls drets fonamentals perquè es reconegui la seva condició d'eurodiputat així com la seva immunitat. Aquest nou recurs arriba després que els republicans ja demanessin unes mesures cautelars que el TGUE va rebutjar i que va comportar que el president del Parlament Europeu, David Sassoli, decretés buit el seu escó. Al recurs es demana que mentre no es dicti sentència sobre la petició de noves mesures cautelars, s'adoptin i es facin executar les mesures provisionals demanades el 7 de gener passat al TGUE.

A l’escrit, l’advocat d’Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, justifica la impugnació per diferents motius com el fet que el Parlament Europeu hagi estat incapaç d’adoptar "cap decisió" sobre la immunitat de Junqueras o que hagi desatès la sentència del TJUE, que va decretar la immunitat de Junqueras el 19 de desembre passat, "vulnerant d'aquesta manera els seus drets". Amb tot, la defensa de Junqueras insta el TJUE a anul·lar i revocar la interlocutòria del TGUE del mes de març passat que deixava vacant l’escó, i "a respectar els seus drets fonamentals tot reconeixent la seva immunitat i la seva tasca d’eurodiputat". El Tribunal Suprem, amb tot, no va aplicar la sentència que va dictar el TJUE al desembre –concedint-li la immunitat des que va ser escollit en les eleccions europees del maig de l'any passat– argumentant que des del 14 d'octubre ja hi havia una condemna ferma contra el líder d'ERC.

En un altre comunicat, Esquerra ha reiterat una vegada més el dret de Junqueras a poder exercir com a eurodiputat i s'ha aferrat a la sentència del TJUE. L'estat espanyol, a parer dels republicans, "hauria d’haver tramitat un suplicatori si volia revertir aquesta condició, però no ho va fer i des d’aleshores ha sotmès Oriol Junqueras a una situació d’indefensió".

Després de denunciar que "la repressió de l’Estat entri també al Parlament Europeu i deixi vacant l’escó del president del partit", ERC ha exigit que es compleixi la "doctrina Junqueras" i que es pugui executar "el mandat democràtic sorgit de les urnes". La formació ja ha anunciat que recorrerà a totes les instàncies internacionals possibles "la injustícia i la vulneració de drets que s’està cometent amb els presos i preses polítiques" i defensarà "els drets fonamentals de tota la ciutadania". De fet, al recurs t ambé s'advoca per condemnar el Parlament Europeu a abonar les despeses dels procediments judicials, tant les peticions de mesures provisionals com el recurs de cassació que ara s'ha presentat.