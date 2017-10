Junqueras: "El president del país és i seguirà sent Carles Puigdemont"

"No podem reconèixer el cop d’estat contra Catalunya, ni cap de les decisions antidemocràtiques que està adoptant el PP amb control remot des de Madrid. El president del país és i seguirà sent Carles Puigdemont i la presidenta del Parlament és i seguirà sent Carme Forcadell, almenys fins al dia que la ciutadania no decideixi el contrari en unes eleccions lliures". És l'opinió d'Oriol Junqueras, que signa com a vicepresident del Govern un article que publica aquest diumenge El Punt Avui.

L'article no resol la majoria dels dubtes que hi ha sobre la taula del consell executiu des que divendres el Parlament va proclamar la independència. Junqueras explica que "la República Catalana ha nascut, no amb la fortalesa que voldríem però sí amb la legitimitat de les urnes" (a diferència del que va fer dissabte el president, Carles Puigdemont, el líder d'ERC té en compte tant el 27-S com l'1-O) i reconeix que algunes de les decisions que es prendran en els propers dies "no sempre seran fàcils d'entendre". El vicepresident de la Generalitat no dona detalls de com serà la resistència al que considera un "cop d'estat" contra Catalunya i es limita a apuntar la necessitat de construir un front ampli contra l'aplicació de l'article 155.

"Els propers dies haurem de prendre decisions i no sempre seran fàcils d’entendre. Necessitem una estratègia compartida que deia Albano Dante Fachin, a qui hem d’agrair el seu compromís inequívoc amb la llibertat i la justícia, amb els valors universals que tots hem de defensar. En el camí que ens queda per recórrer, sovint llarg i costerut, per assentar gradualment un nou marc de llibertats, és imprescindible teixir sòlides aliances amb tots aquells actors socials i econòmics que tenen la decidida voluntat de construir un veritable Estat al servei de la ciutadania", descriu Junqueras en l'article.

Tot seguit afegeix: "No tenim cap altra opció que seguir endavant, que acumular forces, que seguir carregant-nos de raons, de compartir neguits i alegries, fracassos i esperances, de saber encaixar els cops per tornar-nos a alçar, sense renunciar mai a les urnes per validar la República". De fet, tot i que no aclareix si aposta per concórrer al 21-D (eleccions convocades per Mariano Rajoy), Junqueras sí que assumeix que "potser hi haurà moments d’incerteses, de dubtes o de contradiccions entre allò que volem i el camí que escollim en cada fase per arribar-hi".

Quines seran aquestes decisions? A quines urnes es refereix? De moment el Govern ha preferit una apagada informativa des de divendres i manté l'agenda pública en blanc. El sobiranisme es troba en ple debat sobre quin ha de ser el proper moviment. Puigdemont dissabte i Junqueras aquest diumenge no acaten el seu cessament, però no resolen les múltiples incògnites generades des de la DUI i, posteriorment, des de la intervenció de la Generalitat a mans de l'Estat.

"L’aplicació del 155, pactat pel PP i el PSOE, per sotmetre i liquidar l’autogovern, la voluntat de diàleg, per limitar els drets i llibertats, per perseguir els representants de la ciutadania, per imposar la seva força bruta, ens obliga a perseverar i alhora a ser més forts per acabar reeixint", insisteix el vicepresident del Govern, convençut que el PP, "amb l'absoluta complicitat del PSOE", ha intervingut les institucions catalanes per controlar "el model educatiu, els mitjans de comunicació, posar els Mossos al seu servei, descapitalitzar el país i convertir-lo en una província més d'una Espanya uniforme que no tolera la pluralitat nacional". "I això no ho podem permetre, no restarem impassibles. La resposta a la usurpació de les institucions, del 155, ha d’esdevenir un clam i una prioritat", conclou.