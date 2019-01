Junqueras, sobre el judici: "No hem de dir res de nou"

L'exvicepresident Oriol Junqueras assegura en una entrevista a RAC1 que afronta la defensa del judici amb el mateix argument que han defensat sempre: que no s'ha produït cap episodi de violència que justifiqui les acusacions que pesen sobre els dirigents independentistes empresonats. "No hem de dir res de nou, no hi va haver violència, si la gent regalava clavells a la policia! És una mica frustrant defensar aquesta evidència, perquè l'única violència la va exercir la policia". "Tots els tribunals europeus ens han donat la raó i només volen prendre'ns la nostra representació", afegeix.

"Serà molt important el judici, però tindrem molt poca estona per explicar-nos", assegura Junqueras, que insinua que no respondrà a les preguntes de l'acusació de Vox, i recorda que a Europa un partit d'extrema dreta no podria exercir aquest rol. "Com és possible que l'extrema dreta acusi els demòcrates?", conclou després de denunciar que el partit xenòfob tindrà tres mesos per fer campanya durant el judici. "Com ens poden dir colpistes si treballem per la justícia social, o si convocar un referèndum es va treure del Codi Penal", denuncia abans de subratllar que "en un Parlament es pot votar el que es vulgui".

"Que partits constitucionalistes es reparteixin el poder amb l'extrema dreta no passa a Europa", afirma en relació als pactes a Andalusia, però critica que "el PSOE segueix negant-se a respectar el dret a l'autodeterminació". En aquest sentit, Junqueras defensa mantenir el veto als comptes estatals. "Fem-ho al revés: pregunti als socialistes a canvi de quina partida pressupostària estarien a favor que els empresonessin", anota. Sobre les seves relacions amb l'expresident Puigdemont, afirma que parlen a través de persones comunes, que ha rebut cartes seves i que comparteixen la mateixa estratègia.

"No hi ha cap país democràtic que et detingui sense explicar-te'n el motiu", lamenta sobre les detencions de dos alcaldes de la CUP la setmana passada, sense amagar que rebutja que la repressió contra els càrrecs electes no s'aturi.