Junqueras torna a fer classe a la universitat set anys i mig després

Set anys i mig després de la darrera vegada, i segurament de la manera que mai hauria imaginat, Oriol Junqueras ha tornat a fer classe a la universitat. Ha sigut en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, pel qual el president d'Esquerra Republicana surt unes hores al dia entre setmana de la presó de Lledoners per retrobar-se amb el món universitari, on exercia abans de fer el salt a la política.

Junqueras ha impartit durant una hora i dotze minuts una conferència anomenada Valors clàssics per a temps difícils, que han pogut seguir els alumnes d'humanitats del campus de Manresa de la UVic-UCC. Com que es es tractava de la seva primera classe des que es va incorporar al centre, aquesta vegada també l'han seguit un bon nombre de periodistes.

Com és habitual en aquesta pandèmia, la classe s'ha fet per via telemàtica, i el que s'ha pogut veure de Junqueras ha sigut poc més que un fons blanc, dues plantes i les ulleres que s'ha posat per a l'ocasió. Com també és habitual, al principi s'han registrat els problemes tècnics de rigor, que s'han resolt amb certa celeritat.

"Les cultures són l'intent de respondre a una pregunta, encara que sovint és una pregunta inconscient". Aquest ha sigut el punt de partida de la classe plantejat per Junqueras, que l'ha portat des de l'Atenes del segle V abans de Crist fins a la gran explosió del volcà Tambora, a l'actual Indonèsia, el 1817. Durant la sessió han sobrevolat molts conceptes que podrien portar a una connexió directa amb el moment actual, ja sigui la democràcia o la injustícia, però el president d'ERC no ha volgut entrar en l'actualitat. Ha parlat de Sòcrates, Dante, Petrarca, Shakespeare, Cervantes, Tolstoi i fins i tot d'un episodi d' Els Simpson. L'única referència explícita a la seva situació actual ha sigut quan ha recomanat als alumnes –i als periodistes– que busquessin una cosa a internet: "Jo no ho puc fer perquè al lloc on visc no existeix això d'internet".

Apel·lar a l'ànima

Una de les conclusions de la sessió és que són clàssics "aquells autors i obres que ens ajuden" i que "ens ajuden en la mesura que apel·len a l'ànima i apel·len a emocions i sentiments que poden ser compartits per tots els humans de tots els temps". És per aquest motiu que, segons ell, en l'actual pandèmia recórrer als clàssics "segur" que pot ajudar a qui ho faci.

El president d'ERC és doctor en història del pensament econòmic per la Universitat de Barcelona, però aquesta vegada la seva intervenció ha tingut poc d'economia i molt més de filosofia. També ha admès algunes de les seves debilitats, com la tendència a no ser mai "breu" i explicar-se de manera "generosa". Aquesta vegada, però, ha respectat el temps. Potser perquè sap que no serà l'única classe. Hi tornarà aviat.