La Junta Electoral Central exclou vuit candidatures, entre les quals hi ha la de Germà Gordó

El 'Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya' (DOGC) ha publicat aquest dissabte la llista de candidatures que podran concórrer a les eleccions del 21 de desembre, però n'ha exclòs 8 de les 50 que s'hi van presentar. Entre les llistes que no podran concórrer als comicis hi ha Convergents, el nou partit de l'exconseller de Justícia Germà Gordó. La candidatura es presentava a Barcelona i l'encapçala Teresa Pitarch, seguida del mateix Gordó i de Sílvia Requena.

Convergents ha assegurat que no va presentar el 0,1% de les signatures del cens de la circumscripció necessàries perquè els partits nous puguin concórrer a eleccions, perquè es considera un partit parlamentari "sorgit, igual que el PDECat i ERC, de Junts pel Sí". Així ho ha explicat en un comunicat, en què ha assegurat que plantejarà un recurs al Contenciós-Administratiu perquè es reconegui la formació com a tal. Convergents recorda que les passades eleccions el PDECat no existia, per la qual cosa reclama el mateix tracte com a partit.

Germà Gordó és l'únic diputat de la formació al Parlament en aquests moments, des que va deixar el PDECat i el grup Junts pel Sí i va passar a ser no adscrit, el passat mes de juny.

Per Barcelona, també han quedat excloses les llistes de Per Un Món Més Just (PUM+J), La Familia Paz y Libertad, Democracia Nacional, el Partit Família i Vida (PFiV) i Unidos y Socialistas por la Democracia. Tampoc han estat proclamades les llistes de PUM+J i Ciudadanos Libres Unidos a Tarragona.