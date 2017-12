La Junta Electoral es planteja prohibir els llaços als votants

“Ni en els locals de les seccions ni en les seves immediacions es podrà fer propaganda electoral de cap tipus”. Aquesta és la primera frase de l’article 93 de la Loreg, en què la Junta Electoral pot basar-se per prohibir també als votants dur els llaços grocs que simbolitzen la llibertat dels presos polítics. Després d’haver vetat el símbol als membres de les meses, fonts de la Junta Electoral Central (JEC) van explicar ahir a l’ARA que la llei també marca certes obligacions per als electors. Per això, l’organisme es planteja ampliar la prohibició als votants i, d’aquesta manera, “garantir la neutralitat dels col·legis electorals”. Ahir, de fet, la Junta Electoral de Barcelona va ordenar treure els llaços grocs de les façanes de diversos departaments de la Generalitat, ja que, com a edificis públics, han de garantir la neutralitat.

La JEC considera partidista el llaç groc i creu que “cap tipus de símbol que signifiqui propaganda electoral o que pugui trencar la neutralitat” que ha de tenir un col·legi electoral pot ser visible el 21-D, com expliquen fonts d’aquest organisme. Els recintes electorals han de complir la mateixa funció que les administracions públiques i han de garantir que no hi hagi cap element que traspassi la línia de la neutralitat que han de garantir aquestes institucions, afegeixen les mateixes fonts. A hores d’ara, però, l’única resolució que ha emès la JEC en referència als llaços grocs és la resposta a la petició del PSC de vetar-los entre els membres de les meses, en considerar que aquest símbol havia sigut “promogut per entitats nacionalistes i determinats partits polítics”. La JEC va respondre a aquesta petició prohibint-los als membres de les meses i també interventors i apoderats, però, segons van explicar ahir fonts de l’organisme a l’ARA, l’argument utilitzat per vetar-los -que forma part dels programes electorals de determinades formacions- també hauria d’afectar els electors.

Des de la JEC apel·len al “sentit comú” a l’hora d’anar a votar amb símbols polítics i expliquen que és el president de cada mesa el que té “l’autoritat” per cridar l’atenció a un votant que porti algun símbol polític que es consideri propaganda electoral. Els interventors i apoderats de cada partit també poden advertir el president de la mesa, el qual, si ho considera necessari, hauria d’obligar l’elector a treure’s el símbol per poder votar.

La JEC, però, no només parla dels llaços, sinó que, a més, avisa que també està prohibit portar alguna samarreta o bandera que faci referència a alguna formació política. De fet, expliquen que és un criteri “reiterat” de l’organisme i que s’han emès resolucions prèvies similars.

Sense llaços a les conselleries

La Junta Electoral de Barcelona va obligar treure la pancarta dels presos polítics de l’Ajuntament de Barcelona, i ahir també va requerir als treballadors dels departaments d’Agricultura, Vicepresidència i Economia treure els llaços per demanar la llibertat dels presos i símbols de rebuig al 155 que havien col·locat a les conselleries. Una prohibició que ahir el síndic de greuges, Rafael Ribó, va censurar perquè considera que la Junta Electoral Central està vulnerant “la llibertat de reunió i d’expressió” amb les decisions que està prenent.