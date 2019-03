La Junta Electoral ajorna la validació de la candidatura de JxCat per un problema amb el logotip

La Junta Electoral Central ha publicat aquest dimarts la llista de les coalicions electorals vàlides que es presentaran a les eleccions del 28 d'abril, però ha col·locat la de Junts per Catalunya entre les pendents de validació. Segons han informat fonts de la JEC, no s'ha donat el vistiplau a la coalició perquè fa servir el logotip de Junts per Catalunya, un dels tres integrants de la coalició, juntament amb el PDECat i Convergència Democràtica de Catalunya, i la llei no permet que es faci servir la imatge gràfica d'un dels integrants.

D'aquesta manera, la coalició haurà de refer el seu logotip si vol concórrer als comicis, i té fins demà per fer una nova proposta de logotim. En el mateix escenari es troba Compromís, que en aquest comicis es presentarà per separat d'Unides Podem. En canvi, ja està proclamada la candidatura d'ERC, que es presenta en coalició amb Sobiranistes, la d'En Comú Podem - Guanyem el Canvi i la de Poble Lliure - Som Alternativa - Pirates de Catalunya, a més de diverses coalicions que es presenten fora de Catalunya, com Unides Podem.

La decisió de la Junta Electoral es va prendre en la reunió d'ahir dilluns, en la qual també es van donar 24 hores a Quim Torra per retirar els llaços grocs dels edificis públics catalans, però no s'ha fet pública fins a aquest dimarts, juntament amb la resolució de diversos recursos, com el que va presentar el PP contra la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, per publicar un tuit des del perfil institucional amb contingut polític, i que s'ha desestimat perquè ja es va esborrar el missatge.